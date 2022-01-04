Происшествия
В Севастополе женщина сидя попыталась отбить место для парковк
В Севастополе, предположительно, на Северной стороне произошел странный конфликт, фрагмент которого выложили в одноименной группе соцсети ВКонтакте.
В ленте паблика «Северная сторона Севастополь» анонимный автор опубликовал ролик, на кадрах которого видно, как мужчина и женщина буквально подпирают медленно движущийся автомобиль. После женщина, вероятно, потеряв равновесие, усаживается на асфальт и не дает машине продолжить движение. Также на кадрах присутствует еще одна пара, которые явно возмущены подобным поведением собеседников.
Подпись к посту гласит: «Вот так люди в Севастополе борются за парковочное место». Как начинался конфликт, и чем он закончился, к сожалению, остается тайной.
В любом случае, если, действительно, кадры, выложенные в сети, свидетельствуют о борьбе за парковочное место, в этом нет ничего удивительного. В Севастополе очевидно не хватает парковочных мест.
В тексте использованы материалы: Форпост
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