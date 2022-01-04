В Севастополе женщина сидя попыталась отбить место для парковк

В Севастополе, предположительно, на Северной стороне произошел странный конфликт, фрагмент которого выложили в одноименной группе соцсети ВКонтакте.

В ленте паблика «Северная сторона Севастополь» анонимный автор опубликовал ролик, на кадрах которого видно, как мужчина и женщина буквально подпирают медленно движущийся автомобиль. После женщина, вероятно, потеряв равновесие, усаживается на асфальт и не дает машине продолжить движение. Также на кадрах присутствует еще одна пара, которые явно возмущены подобным поведением собеседников.

Подпись к посту гласит: «Вот так люди в Севастополе борются за парковочное место». Как начинался конфликт, и чем он закончился, к сожалению, остается тайной.

В любом случае, если, действительно, кадры, выложенные в сети, свидетельствуют о борьбе за парковочное место, в этом нет ничего удивительного. В Севастополе очевидно не хватает парковочных мест.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму разыскивают пенсионера, пропавшего 28 декабря. В Севастополе разыскивают мужчину, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым.

В Крыму фейерверк попал на балкон соседнего дома. Несоблюдение правил безопасности чуть не привело к трагичным последствиям в Крыму.

В Симеизе сгорела трансформаторная подстанция. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма этой ночью сгорела трансформаторная подстанция.

Стало известно кто погиб на Крымском мосту по пути в Керчь. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Новороссийск - Керчь в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.