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Происшествия

В Севастополе женщина сидя попыталась отбить место для парковк

В Севастополе, предположительно, на Северной стороне произошел странный конфликт, фрагмент которого выложили в одноименной группе соцсети ВКонтакте.

В ленте паблика «Северная сторона Севастополь» анонимный автор опубликовал ролик, на кадрах которого видно, как мужчина и женщина буквально подпирают медленно движущийся автомобиль. После женщина, вероятно, потеряв равновесие, усаживается на асфальт и не дает машине продолжить движение. Также на кадрах присутствует еще одна пара, которые явно возмущены подобным поведением собеседников.

Подпись к посту гласит: «Вот так люди в Севастополе борются за парковочное место». Как начинался конфликт, и чем он закончился, к сожалению, остается тайной.

В любом случае, если, действительно, кадры, выложенные в сети, свидетельствуют о борьбе за парковочное место, в этом нет ничего удивительного. В Севастополе очевидно не хватает парковочных мест.

В тексте использованы материалы: Форпост

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