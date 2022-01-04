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Происшествия

В Севастополе рухнувшая черешня едва не задела авто

Жители одного из дворов на улице Адмирала Юмашева в Севастополе смогли убедиться, что чудеса иногда случается.

У подъезда прямо на дорогу, где обычно паркуются жильцы, рухнула черешня – то ли от старости, то ли от усталости после празднования нового года.

Вывернутое с корнем упавшее дерево перекрыло дорогу, но, удивительно, никто при падении не пострадал. Даже автомобиль, опрометчиво припаркованный владельцев рядом с черешней, успел, как написал автор поста в группе «Подслушано в Севастополе» соцсети ВКонтакте, только «испугаться». Ветки дерева заботливо обогнули машину.

Из комментариев к сообщению мы узнаем, что старая черешня была не только местом беличьей кормушки, но сама кормила своими плодами местную детвору. Кроме того, повезло в этот день не только владельцу зеленого авто, но и дургим автолюбителям – обычно жильцы паркуются прямо под черешней, но в этот день место пустовало. Так что от падения дерева не пострадали ни люди, ни имущество.

Невероятно, но факт, как отмечают комментаторы, несмотря на новогодние праздники, коммунальные службы в лице одного работника с бензопилой оперативно приступили к разбору черешневого завала.

В тексте использованы материалы: Форпост

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