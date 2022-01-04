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Происшествия

В горах Крыма спасли троих туристов

09:17 вторник, 4 января 2022

Накануне в горах Крыма троим туристам потребовалась помощь спасателей, сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Так, в 13.00 в спасателям поступило сообщение о том, что в районе пещерного города Чуфут-Кале женщина повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться.

На место выехали сотрудники горной поисково-спасательной части. Пострадавшую нашли и при помощи носилок доставили к автомобилю скорой помощи. А в 19:50 стало известно, что двое мужчин потерялись на Долгоруковской яйле.

В 21. 00 спасатели обнаружили туристов и вывели их в безопасное место.

В медицинской помощи они не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте эвакуировали заблудившихся туристов. В Ялте в районе села Краснокаменка туристы в темное время суток сбились с пути и не смогли самостоятельно найти дорогу.

В горах под Бахчисараем потерялся мужчина. Поисково-спасательная операция прошла в Бахчисарайском районе Крыма, где накануне потерялся мужчина.

В ущелье Уч-Кош под покровом ночи искали заблудившихся туристов. Группа туристов из четырех человек, включая несовершеннолетнего, заблудилась в ялтинских горах.

Туристка застряла на 10-метровом камне на Демерджи. 2 ноября в 13:20 крымским спасателям поступил звонок от жительницы Сочи.

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