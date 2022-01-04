В горах Крыма спасли троих туристов

Накануне в горах Крыма троим туристам потребовалась помощь спасателей, сообщили в главном управлении МЧС по республике.

Так, в 13.00 в спасателям поступило сообщение о том, что в районе пещерного города Чуфут-Кале женщина повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться.

На место выехали сотрудники горной поисково-спасательной части. Пострадавшую нашли и при помощи носилок доставили к автомобилю скорой помощи. А в 19:50 стало известно, что двое мужчин потерялись на Долгоруковской яйле.

В 21. 00 спасатели обнаружили туристов и вывели их в безопасное место.

В медицинской помощи они не нуждались.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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