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В феврале в Крым отправится первый экскурсионный поезд

11:27 вторник, 4 января 2022
В феврале в Крым отправится первый экскурсионный поезд

фото © Гранд Сервис Экспресс

С середины февраля в Крым из Москвы отправится первый экскурсионный поезд. Туристический железнодорожный маршрут «Крымский вояж» рассчитан на 7 дней.

Об этом сообщили в транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс».

«Туристический поезд будет отправляться с Казанского вокзала Москвы каждый четверг в 22:30 и возвращаться в столицу в следующий четверг в 11:25, - сообщили в компании. - В первый рейс поезд отправится 17 февраля и будет выполнять еженедельные рейсы до 19 мая».

По пути пассажиры туристического поезда посетят Воронеж, Тамань, Севастополь, Евпаторию, Симферополь, Феодосию, Керчь, Ростов-на-Дону. На каждой остановке будет предложена экскурсионная программа.

Продажа билетов откроется в середине января. Стоимость тура включает проезд, питание, экскурсионную программу и составит от 56 тысяч рублей.

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