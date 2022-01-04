Уже даже не смешно: севастопольцев снова удивила «покраска» газона

Газоны вдоль Камышового шоссе окрасились в зеленый цвет.

Встревоженные жители Севастополя обратились за разъяснениями в редакцию телеканала «Первый Севастопольский».

В свою очередь, журналисты телеканала на месте убедились в изменении цвета газонов, а также в том, что «покраска» – это гидропосев травы. Современная технология, как пояснила специалист Севавтодора Елена Аброськина, позволяет засеять травой большие площади с неровной поверхностью. При этом в состав смеси, действительно, входит краска, но исключительно для того, чтобы рабочие могли видеть границы обработанной площади.

Логично предположить, что для этих целей лучше зеленой никакая другая краска не подходит – представьте, какими бы выглядели обочины Камышового шоссе, если бы при гидропосеве использовалась краска, скажем, синего, оранжевого или красного цветов.

Через две недели, сказала Елена Аброськина, при благоприятных погодных условиях на поверхности появятся первые зеленые ростки травы.

Напомним, это не первый раз, когда современная технология удивляла горожан. В далеком уже 2016 году зеленые склоны встревожили жителей Стрелецкой бухты. Тогда люди предположили, что газоны на проспекте Гагарина покрасили к приезду премьера Дмитрия Медведева.

В тексте использованы материалы: Форпост

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