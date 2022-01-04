Топ-5 провальных крымских планов 2021 года

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«В Крыму безостановочно и в космических масштабах улучшают инфраструктуру»: один из трюков по поддержанию этой иллюзии заключается в том, что каждый раз перед новогодними праздниками и пару месяцев после них крымские чиновники рассказывают, сколько всего будет построено, открыто и введено в эксплуатацию в наступающем году.

При этом умалчивается о том, сколько из обещанного осталось невыполненным в году ушедшем.

Грандиозные планы кочуют из года в год, обещания широко тиражируются пропагандистами, а про реальное их выполнение никто не вспоминает. Исправляем эту недоработку и представляем топ-5 нереализованных крымских планов 2021 года.

Центр олимпийской подготовки по водным видам спорта

Впервые о планах строительства нового бассейна олимпийского уровня крымские власти заговорили в середине 2015 года. «Мы над этим работаем», – заверил глава Крыма Сергей Аксенов. И «работал» над этим еще два с половиной года.

В конце 2017-го наконец-то начали искать подрядчика на выполнение работ. Комплекс двухэтажного водного центра с тремя бассейнами, включая пятидесятиметровый, пообещали построить к ноябрю 2019 года. Стоимость проекта оценили в миллиард рублей.

Когда намеченные сроки прошли, «Крымская газета» озвучила новые сроки – конец 2020 года. Но уже через три месяца после этого министр спорта Крыма Ольга Торубарова передвинула завершение работ еще на полгода.

А чуть погодя набросил еще полгода и Сергей Аксенов. «В связи с техническими нюансами, в частности, работами по укреплению фундамента, требованиями по усилению конструкции и так далее, срок ввода в эксплуатацию был перенесен на 31 декабря 2021 года. Тем не менее, подрядчик обязуется закончить работу раньше назначенного срока», – сообщил глава Крыма.

Раньше срока не получилось – в конце августа Аксенов посетил стройку и констатировал, что «центр все еще не готов». В этой связи он поручил министру «совместными усилиями с подрядчиком выполнить поставленную задачу». Но уже за месяц до этого чиновники озвучили новые сроки завершения работ – июнь 2022 года. Прошло шесть лет, а бассейн все еще служит предметом очередных «предновогодних» обещаний.

Аэровокзал «Бельбек»

В начале этого года заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, комментируя планы реализации федеральных программ на территории Крыма, в число наиболее значимых мероприятий включил завершение строительства аэровокзального комплекса на территории военного аэродрома «Бельбек». Спустя девять месяцев выяснилось, что подрядчик на выполнение строительства до сих пор не найден.

Причем желающего освоить примерно миллиард рублей не могут найти уже второй год подряд. Формировать пул компаний, заинтересованных участвовать в тендере на строительство пассажирского терминала гражданского сектора аэропорта «Бельбек» начали в январе 2020 года, а в июне проведение конкурса отменили. Что примечательно, за эти полгода цена контракта «похудела» на 300 миллионов. Строительство должно было закончиться в третьем квартале нынешнего года, но, по всей вероятности, о планах его завершения чиновники будут говорить в очередных новостях о планах на 2022 год.

Соборная мечеть

Строительство этого знакового религиозного объекта началось в 2015 году и первоначально планировалось открыть мечеть 21 апреля 2019 года – в пятую годовщину подписания указа российского президента о реабилитации депортированных народов Крыма.

Когда первые сроки оказались провалены, замглавы комитета по делам национальностей Госдумы России Руслан Бальбек сообщил журналистам, что завершение строительства мечети планируется к 21 апреля 2020 года. Когда и эти сроки прошли, заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров заявил, что в муфтияте планируют открыть мечеть в конце 2021 года. Чуть позже эти сроки назвал и Сергей Аксенов.

А уже в мае нынешнего года Владимир Путин по каким-то соображениям поручил правительству России оказать необходимое содействие в завершении работ по строительству Соборной мечети в Симферополе.

Но и вмешательство первого лица не помогло: на совещании по вопросам содействия в строительстве Соборной мечети вице-премьер крымского правительства Михаил Назаров заявил, что «работы планируется завершить ко второму кварталу 2022 года». При этом чиновник оценил степень готовности объекта на уровне 75-80 процентов.

Самое любопытное, что на таком уровне готовность объекта была и в середине прошлого года. «Общая готовность комплекса Соборной мечети, куда входит само здание мечети, административный и гостевой корпуса, внутренний двор, составляет 75-80 процентов», – сообщал полтора года назад ответственный секретарь муфтия Айдер Аджимамбетов. При таких «скоростях» не исключено, что разговоры про завершение строительства растянутся еще на пару-тройку лет.

Новые дороги

Местные чиновники обещаниям и разговорам про дороги уделяют чрезвычайно много внимания. Гораздо больше, чем реальной реконструкции, и уж тем более больше, чем строительству новых дорог. Уходящий год в этом вопросе не стал исключением. «Парламентская газета» появление новых дорог на полуострове даже вынесла в подзаголовок своей публикации про планы на 2021 год. На деле же в нынешнем году ни одной новой дороги на полуострове не появилось.

Так, нашумевший проект строительства юго-восточного обхода Симферополя к концу года вышел на стадию «начнут строить в следующем году».

Усиленно рекламируемое строительство трассы Симферополь-Евпатория завершено только в части реконструкции старого дорожного полотна, а вот второй этап, предусматривающий реальное полноценное строительство новой дороги в обход города Саки, будет закончен в лучшем случае к 2023 году.

Давно проложенную трассу Дубки-Левадки до сих пор не сдали в эксплуатацию и перенесли этот срок с текущего года опять на следующий. Между тем трасса в некоторых местах уже «поползла» и если процесс не остановить, то через пару лет потребуется капитальный ремонт или даже реконструкция всей дороги.

Однако, самая забавная трансформация новогодних обещаний произошла с планами относительно трасс из Симферополя в сторону Армянска и Джанкоя. В июле прошлого года Сергей Аксенов заявил, что автомобильные магистрали Симферополь – Армянск и Симферополь–Джанкой будут расширены до четырех полос.

«В ФЦП эти дороги еще не включены. Но это лицо Крыма, и эти дороги тоже войдут в программу», – отметил он.

Год спустя «лицо Крыма», видимо, претерпело изменения, и Аксенов неожиданно передумал: теперь вместо строительства новых полос просто починят старые. «Большого транспортного потока с той стороны нет», – пояснил он причины отмены решения, словно за год до этого не знал о низком трафике этих дорог. Ну и, конечно же, до конца этого года к ремонту старых дорог никто не приступал.

Два опреснителя

Было бы несправедливо обойти стороной тему водоснабжения. Ведь на ее решение были брошены колоссальные средства российского бюджета. В числе фантастических проектов на официальном уровне говорили про выкачивание пресных горизонтов Азовского моря, двухкилометровые скважины и строительство опреснительных станций, которые будут делать пригодной к употреблению морскую воду.

Начать строительство одной из них буквально «в течение текущей недели» глава Крыма Сергей Аксенов обещал еще в конце 2020 года. Спустя всего два дня начало строительства им было сдвинуто на январь 2021 года, с намерением закончить его через 14-15 месяцев. Сообщений о том, что в январе началось строительство, нам найти не удалось.

Спустя три месяца, в марте этого года, Сергей Аксенов снова заявил, что Ялта вскоре будет потреблять опресненную воду. В тексте информационного сообщения указано, что «подключить город к новому источнику воды планируется до начала курортного сезона». Тем временем крымское правительство устами премьер-министра Юрия Гоцанюка заверило: ведется проектирование сразу двух опреснительных станций и даже есть надежда начать монтаж уже в нынешнем году. При этом на тот момент вице-премьер Евгений Кабанов уверял, что в Ялте строительство начнется с середины года и будет завершено к концу 2022-го. В апреле и мае власти говорили только про одну площадку, предпочитая не вспоминать про намерения строить две станции.

До начала курортного сезона и даже вплоть до его завершения обещанного подключения Ялты «к новому источнику» не произошло. В середине сентября Аксенов был вынужден констатировать, что решение по строительству второго опреснителя в Симферопольском районе, о проектировании которого Гоцанюк заявлял в марте, «пока не принято».

Зато в Ялте, по словам первого лица, строительство станции уже началось.

«В Ялте – строим. Это, по сути, пилот: посмотрим, как он будет работать, какие будут технико-экономические показатели, возможно, потом будем этот опыт тиражировать», – заявил тогда Аксенов. А спустя еще три месяца оказалось, что даже проектирование станции в Ялте еще не начиналось. Об этом сообщил замминистра экономического развития России Сергей Назаров, который пояснил, что проведены всего лишь предпроектные изыскания и ведется подбор площадки для строительства.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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