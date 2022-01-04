Спасатели вытащили собаку из заброшенного водозабора в Крыму

Сотрудники аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас» вытащили собаку, провалившуюся в заброшенный каптаж, спасательная операция заняла почти два часа.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«Инцидент произошел в районе горного озера Бирюзовое, трасса Ялта – Бахчисарай. К месту происшествия была направлена дежурная смена ялтинского аварийно- спасательного отряда «Крым-Спас» в составе шести человек, – говорится в сообщении. – По прибытии спасатели обнаружили, что собака породы джек-рассел-терьер находится в заброшенном водозаборе на глубине 2,5 метра».

С помощью альпинистского снаряжения собаку подняли на поверхность и передали хозяйке.

В пресс-службе уточнили, что вся операция длилась около двух часов. Животное не пострадало.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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