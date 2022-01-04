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Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Крыму на Рождество

17:26 вторник, 4 января 2022
Синоптики рассказали, какой будет погода в Крыму на Рождество

фото © forpostsevastopol.ru

В ближайшие трое суток праздничной недели в Крыму погода будет обуславливаться влажной термически однородной воздушной массой Атлантики.

Об этом сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

В среду, 5 января, без существенных осадков, днем 6-го и ночью 7 января вероятны дожди. В отдельных населенных пунктах ожидается туман. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 17-22 м/с.

Температура воздуха 5-6 января ночью составит +1…+6°С, на южном побережье до +8°С, днем +7…+12°С. 7 января, в праздник Рождества Христова, температура воздуха на полуострове понизится.

В Симферополе 5 января ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°С, днем +9…+11°С.

Днем 6 января и ночью 7-го в крымской столице ожидается дождь. Воздух ночью прогреется до +7...+9°С, днем до +12°С.

В праздничный день 7 января в Симферополе без осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +6...+8°С.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 января.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 2 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 2 января.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 1 января. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 1 января.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 31 декабря. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 31 декабря.

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