Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе ● Коронавирус в Крыму: смертность не падает ● Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз ● В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек ● Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе
Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр
фото © ria.ru
Если верить официальным данным крымских властей, полуостров остается самым сложным регионом в мире по смертности от коронавируса.
За сутки в Крыму 21 умерших от ковида. Процент летальности - 25.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 244 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 510 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 87 человек, выздоровевших за весь период – 118 665.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Крыму: смертность не падает. Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.
Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз. В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек. Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.
Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр
Если верить официальным данным крымских властей, полуостров остается самым сложным регионом в мире по смертности от коронавируса.
Коронавирус в Крыму
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