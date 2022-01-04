Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр

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Если верить официальным данным крымских властей, полуостров остается самым сложным регионом в мире по смертности от коронавируса.

За сутки в Крыму 21 умерших от ковида. Процент летальности - 25.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 3 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 84 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 244 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 510 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 87 человек, выздоровевших за весь период – 118 665.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Крыму: смертность не падает. Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.

Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз. В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.

В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек. Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.

Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.