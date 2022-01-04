Прогноз погоды в Крыму на вторник 4 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 4 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (ветер западный, северо-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, ветер (ветер северо-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (ветер северо-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый. В горах Крыма - ветер (ветер северо-западный 15-20 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 8 до 9, ночью от 8 до 9 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 7 до 9, ночью от 7 до 9 градусов. Ветер западный 19 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 85 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 8, ночью от 5 до 7 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 5 до 6, ночью от 5 до 6 градусов. Ветер западный 25 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 99 до 100 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 6 до 8, ночью от 6 до 7 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 4 до 7, ночью от 4 до 6 градусов. Ветер западный 18 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 98 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 7, ночью от 3 до 5 градусов. Ветер западный 20 км/час, возможны порывы до 49 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 2 до 4 градусов. Ветер западный 14 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 4, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер западный 12 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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