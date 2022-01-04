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Плодово-ягодное перестало быть вином

14:01 вторник, 4 января 2022
Плодово-ягодное перестало быть вином

фото © ria.ru

В наступившем году в России слово «вино» может быть указано в наименовании только тех алкогольных напитков, которые получены брожением винограда.

Такая норма закона вступила в силу с 1 января.

Производные слова «вино» также нельзя будет размещать на этикетках и контр-этикетках алкоголя. Нарушение этого требования приравняет продукцию к фальсификату, сообщает «Парламентская газета».

Эти нормы содержатся в законе о виноградарстве и виноделии, который был принят в 2019 году, но отдельные его положения вступают в силу позднее даты опубликования закона.

В документе, к примеру, перечислены разрешенные и запрещенные технологии для создания вина. В числе прочего, нельзя добавлять в вина сахар, воду, спирт и ароматизаторы.

Напомним, что в декабре президент Владимир Путин поручил кабмину разработать меры по развитию винного туризма. Также планируется внедрить страховки для виноделов от рисков утраты урожая, основать в стране научный центр по данной отрасли и локализовать производство необходимой техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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