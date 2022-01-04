Минприроды попросило пересмотреть проект прокладки ЛЭП через леса Севастополя

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Как на этот проект ранее было выдано разрешение – не уточняется.

Министерство природы РФ направило в адрес АО «Крымэнерго» письмо с просьбой пересмотреть проект прокладки ЛЭП, предусматривающий вырубку до миллиона деревьев в лесах Севастополя и Республики Крым. Кроме того, в случае реализации проекта пострадали бы многочисленные пещерные комплексы, а техническое обслуживание построенной ЛЭП превратилось бы в крайне ресурсоемкую задачу.

Линия длиной более 25 километров от севастопольского Орлиного до Ялты получила разрешение на строительство Минстроя РФ и одобрение Минприроды РФ – хотя ни правительство Севастополя, ни Севприроднадзор не имели об этом проекте никакой информации. И, соответственно, не согласовывали проект в целом и не выдавали никаких разрешений.

СМИ направили запрос в Минприроды, с просьбой уточнить – принимался ли в расчет потенциальный экологический ущерб и чем было обусловлен выбор варианта прокладки ЛЭП через Байдарский заказник и другие леса. Аналогичный запрос был направлен в Минстрой РФ.

«Существующая линия электропередачи, проходящая по территории Заповедника, имеет высокий износ (1936-1946 год строительства линии), ставящий под угрозу как бесперебойное электропитание, так и обеспечение функционирования заповедника.

Отметим, что представленный для согласования обзорный план прохождения проектируемых ЛЭП 110 кВ (5 этап строительство объекта) предусматривает проведение работ со значительным использованием территории Заповедника вне границ существующей полосы отвода.

В этой связи Минприроды России в адрес АО «Крымэнерго» направлено письмо с просьбой пересмотра варианта проведения указанных работ с минимизированием антропогенной нагрузки на природные комплексы заповедника», - так звучит полный ответ, полученный из Минприроды РФ.

Какие проводились исследования перед выдачей разрешения Минприроды на проект, который теперь Минприроды просит пересмотреть, и проводились ли они вообще – в официальном ответе ведомства не сообщается.

Ответ из Минстроя РФ к настоящему моменту получен не был.

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