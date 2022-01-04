Маломерные суда начнут регистрировать в электронном виде

Услуги по регистрации и освидетельствованию маломерных судов, а также аттестации судоводителей на право их управления с 1 марта 2022 года будут предоставляться в электронном виде.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России будет предоставлять в электронном виде результаты оказания услуг по аттестации на право управления маломерными судами, государственной регистрации и освидетельствованию маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. Эти услуги являются необходимыми и обязательными на всей территории нашей страны», - говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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