Власть
Льготный проезд медикам и соцработникам в Крыму продлили до конца 2022 года
фото © 3652.ru
Предоставление льготного проезда медицинским и социальным работникам в Республике Крым продлено до 31 декабря 2022 года.
Об этом сообщается на официальном сайте крымского правительства.
Так, согласно принятому закону, право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, электричках до конца текущего года имеют:
- медицинские работники государственных учреждений, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения РК, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», филиала ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Крым», стационарных организаций социального обслуживания, отделений постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания граждан, отнесенных к ведению Минсоцзащиты РК;
- социальные работники организаций социального обслуживания РК;
- работники крымского управления Роспотребнадзора.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Половина пассажирских автобусов Севастополя нарушают ПДД. Больше половины водителей автобусов из числа общественного транспорта в Севастополе нарушают ПДД, в том числе ездят на неисправных машинах.
Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» приостановила работу. В воскресенье, 2 января, из-за сложных погодных условий канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» временно приостановила работу.
В Севастополе перезапустят систему маршрутов общественного транспорта. Власти Севастополя намерены изменить существующую систему общественного транспорта и утвердить новую схему до конца 2023 года.
Опубликован график движения общественного транспорта с 31 декабря по 2 января. В связи с новогодними праздниками, с 31 декабря по 2 января в движении троллейбусов и автобусов «Крымтроллейбуса» вводятся временные изменения.
Аксенов объяснил, почему в Крыму цены выше, чем в России
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил высокие цены на полуострове отсутствием конкуренции и крупных российских операторов.
Льготный проезд медикам и соцработникам в Крыму продлили до конца 2022 года
Предоставление льготного проезда медицинским и социальным работникам в Республике Крым продлено до 31 декабря 2022 года.
В феврале в Крым отправится первый экскурсионный поезд
С середины февраля в Крым из Москвы отправится первый экскурсионный поезд. Туристический железнодорожный маршрут «Крымский вояж» рассчитан на 7 дней.
Стало известно кто погиб на Крымском мосту по пути в Керчь
Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Новороссийск - Керчь в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
вчера
Купить в Крыму землю на льготных условиях можно в 2022 году
Правительство РК продлило возможность приобрести земельные участки в Крыму на льготных условиях еще на год – до 30 декабря 2022 года.