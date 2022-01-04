Льготный проезд медикам и соцработникам в Крыму продлили до конца 2022 года

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Предоставление льготного проезда медицинским и социальным работникам в Республике Крым продлено до 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте крымского правительства.

Так, согласно принятому закону, право на льготный проезд в автобусах, троллейбусах, трамваях, электричках до конца текущего года имеют:

- медицинские работники государственных учреждений, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения РК, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе», филиала ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства», ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД РФ по Республике Крым», стационарных организаций социального обслуживания, отделений постоянного (временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов комплексных центров социального обслуживания граждан, отнесенных к ведению Минсоцзащиты РК;

- социальные работники организаций социального обслуживания РК;

- работники крымского управления Роспотребнадзора.

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