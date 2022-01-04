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Власть

Летчики-истребители Северного флота пройдут подготовку в Крыму

07:53 вторник, 4 января 2022

Экипажи палубных истребителей Су-33 и МиГ-29К Северного флота пройдут подготовку на территории Крыма в соответствии с планом подготовки летного состава корабельных истребительных авиаполков, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, летчики-истребители будут совершенствовать свои профессиональные навыки в Крыму на наземном инженерно-техническом авиационном комплексе (НИТКА), имитирующем полетную палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

В прошлом году подобные тренировки продолжались с конца августа по середину октября, добавили в Минобороны. Навыки посадки на палубу авианосца отработали летчики двух авиаполков.

В общей сложности они провели порядка 200 летных часов на тренажере, выполняя проходы над «палубой», касания ее выпущенными шасси и посадки на ограниченную площадку с зацепом за трос авиафинишера. К посадкам на палубу было подготовлено более 10 летчиков.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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