Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Процент летальности от коронавируса в Крыму достиг катастрофических цифр ● Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе ● Коронавирус в Крыму: смертность не падает ● Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз ● В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
Коронавирус в Севастополе: сводка за сутки
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В Севастополе за минувшие сутки коронавирусом заразились 59 человек, три пациента скончались, сообщила пресс-служба правительства города.
«По состоянию на 4 января, в Севастополе зарегистрированы 59 новых случаев заболевания COVID-19. 11 человек выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 74 до 92 лет», – сказано в сообщении.
За день до этого в городе зарегистрировали 60 заболевших, две пациентов умерли.
Всего с начала пандемии в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заразились 52 916 человек. Выздоровели 50 242 пациента, 1 847 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе. По состоянию на 3 января в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус в Крыму: смертность не падает. Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.
Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз. В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.
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