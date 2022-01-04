Общество
Какой сегодня праздник 4 января
фото © pixabay.com
Сегодня, 4 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День памяти святой Анастасии
Фото poltava.to
Святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. Ее мать, тайная христианка, поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.
В темницах Рима в то время томилось много заключенных христиан. В нищенской одежде святая тайно посещала узников — умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. Оставшись вдовой, она употребила наследство на милосердные цели.
После того, как святого Хрисогона казнили по решению императора Диоклитиана, святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Так она получила дар врачевания. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности — поэтому Анастасию и называют Узорешительницей.
День Ньютона (Newton Day)
Фото pixabay.com
Исаак Ньютон — всемирно признанный гений – личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона (Newton Day). Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям. Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.
Хотя многие закономерности и теории, разработанные Ньютоном, были существенно дополнены за прошедшие три века, ученые, исследователи, студенты и аспиранты естественных наук, просто любители научных знаний и экспериментов ежегодно 4 января отмечают День Ньютона — в день рождения великого англичанина.
Анастасия Постница (Настасьин день)
В Настасьин день на Руси беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом при родах. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорницами, а вышивку — узорочьем, что также пересекалось с прозвищем святой Анастасии.
Также сегодня, 4 января, отмечают такие праздники:
- Всемирный день гипноза (World Hypnotism Day)
- Всемирный день азбуки Брайля (World Braille Day)
- День пустяков (National Trivia Day) в США
- День спагетти (National Spaghetti Day) в США
- День мучеников независимости в Конго
- День страстей по лимонной карамельке
- День музыкального поп чарта (Pop Music Chart Day) в США
- День независимости Мьянмы
- День мучеников колониальных репрессий в Анголе
Сегодня именины празднуют: Анастасия, Евод, Евтихиан, Зоил, Феодотия, Хрисогон.
Что происходило 4 января в прошлые годы
1493 - Христофор Колумб, открыв Америку, направился обратно в Испанию.
1873 - во Львове основано Литературное общество имени Тараса Шевченка.
1896 - 45-м штатом США стала Юта.
1912 - Месяц оказался на кратчайшем расстоянии от Земли в XX веке (348 249 км).
1919 - Центральна Рада запретила оборот в Украине русских, немецких и австрийских денег.
1923 - В газете «Правда» были опубликованы «Страницы из дневника» В. И. Ленина, в которых он призывает усилить борьбу с неграмотностью.
1936 - Billboard напечатал первый чарт, вскоре этот чарт получил статус официального Всеамериканского хит-парада.
1943 - Американский журнал «Тайм» подвел итоги 1942 года и назвал Человеком года И. В. Джугашвили (Сталина).
1948 - После более чем 60-летней британской оккупации Бирма (ныне Мьянма) провозглашает независимость и становится независимой федеративной республикой. Главой правительства избран У Ну, исполнявший обязанности премьер-министра в переходном правительстве.
1954 - Элвис Пресли записал свои первые песни.
1958 - после 92 дней пребывания в космосе вошел в атмосферу и сгорел первый искусственный спутник Земли «Спутник 1»первый сделанный человеком космический объект.
1970 - «Битлз» в последний раз работали вместе во время записи песни Let It Be для одноименного альбома.
1992 - Албания и Узбекистан признали независимость Украины.
1992 - Украина установила дипломатические отношения с Польшей, Эстонией и Китаем.
2004 - марсоход «Спирит» совершил посадку на Марсе.
2004 - В результате Революции роз президентом Грузии был избран Михаил Саакашвили.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 января. Какие праздники будут завтра?
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