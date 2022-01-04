Аксенов объяснил, почему в Крыму цены выше, чем в России

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Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил высокие цены на полуострове отсутствием конкуренции и крупных российских операторов.

Об этом он заявил в интервью «Коммерсанту», отвечая на вопрос, почему в Крыму цены «буквально на все – выше», чем в России.

«Главные причины высоких цен – отсутствие конкуренции, отсутствие крупных операторов. У всех российских регионов на территории есть бюджетообразующие предприятия, от каждого из которых только с налога на прибыль бюджет получит около 10 млрд руб. В Крыму самый крупный налогоплательщик – пиво-безалкогольный завод. Это всего 1,2 млрд руб. налогов. Все остальные – условно по 100 млн руб. Самые крупные плательщики НДФЛ на полуострове – Минобороны и ФСБ. А 85% бюджета Крыма – это налог на прибыль и НДФЛ. Остальные 15% – это различные совокупные доходы. У нас нет ни «Газпрома», ни Сбербанка, никого, кто является «законодателем мод» в региональной экономике», – сказал Аксенов.

Он отметил, что напрямую в Крым «не зашел ни один сетевой игрок – ни газовики, ни топливщики, ни материковая связь, торговые сети».

«Понятно, что никого мы не заставим зайти на полуостров физически, если потери, которые они понесут в Европе, будут измеряться миллиардами долларов. Я это все понимаю, и никаких условий мы тут не ставим. Как вариант для западноевропейских компаний, попавших под российские санкции, было предложение снять с них санкции при условии открытия их представительства в Крыму. Мне кажется, что у ряда предприятий желание заработать превысит политические аргументы», – утверждает Аксенов.

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