Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе

По состоянию на 3 января в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.

При этом 64 человека выписаны после выздоровления, сообщает пресс-служба правительства города федерального значения. За сутки умерли два человека в возрасте 74 и 84 лет.

«По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 857 человек. В настоящий момент выздоровели 50 231 человек, 1 844 умерли», - приводят в сообщении статистику и напоминают, что в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19.

Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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