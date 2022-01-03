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Коронавирус в Крыму

Заболевших меньше, чем выписанных: о коронавирусе в Севастополе

11:23 понедельник, 3 января 2022
Севастополь

По состоянию на 3 января в Севастополе зарегистрированы 60 новых случаев заболевания COVID-19.

При этом 64 человека выписаны после выздоровления, сообщает пресс-служба правительства города федерального значения. За сутки умерли два человека в возрасте 74 и 84 лет.

«По данным Роспотребнадзора, всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 52 857 человек. В настоящий момент выздоровели 50 231 человек, 1 844 умерли», - приводят в сообщении статистику и напоминают, что в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19.

Пункты вакцинации развернуты в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Также работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз. В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.

В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек. Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.

Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.

В Крыму накануне нового года умерло 22 человека. Количество умерших за сутки - 22.

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