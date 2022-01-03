Власти России неожиданно закрыли финансирование ФЦП в Крыму

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Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» досрочно прекращена, вместо нее будет реализовываться государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Об этом говорится в постановлении кабмина, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Прекратить досрочно с 1 января 2022 года реализацию федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации от 11 августа 2014 года», – сказано в документе.

Государственным заказчикам ФЦП поручено обеспечить исполнение всех контрактов, договоров и соглашений, заключенных в целях реализации данной программы.

Вместо ФЦП в регионе продолжится реализация госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», утвержденной в январе 2019 года.

Согласно постановлению, основной целью этой программы является «преодоление социально-экономического отставания Крыма и доведение качества жизни до среднероссийского уровня». При этом Республика Крым и Севастополь отнесены к приоритетным геостратегическим территориям РФ. Информационно-аналитическое сопровождение данной программы осуществляет АНО «Дирекция по информационно-аналитическому сопровождению государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя», созданная на базе бывшей Дирекции по управлению ФЦП. Полномочия учредителя Дирекции осуществляет Минэкономразвития РФ.

Ответственность за своевременное финансирование мероприятий программы путем предоставления субсидии, а также за их реализацию возлагается на органы исполнительной власти Республики Крым и Севастополя, говорится в постановлении.

В середине января заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров отмечал, что решение о продлении ФЦП в Крыму и Севастополе не принято.

22 декабря 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов в свою очередь заявлял, что президент России Владимир Путин принял решение продлить федеральную целевую программу социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя до 2030 года с увеличением финансирования на 200 млрд рублей, вопрос согласовывается с правительством. 28 декабря вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выразил мнение, что Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя должна быть продлена для привлечения долгосрочных инвестиций в регионы. Впервые федеральная целевая программа по социально-экономическому развитию Республики Крым и города Севастополь была принята после возвращения Крыма в состав РФ. Предельные объемы финансирования составляют 1,37 триллиона рублей. В рамках программы предусмотрена реализация 978 объектов и мероприятий за счет предоставления субсидий из федерального бюджета, из которых реализуются на территории Республики Крым – 634 объекта и мероприятия, на территории Севастополя – 209 объектов и мероприятий.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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