В новогоднюю ночь в Крыму произошло жестокое убийство

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В первый день 2022 года в Симферополе обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями, расследуется уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.

«Расследуется уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя. По данным следствия, днем 1 января 2022 года в домовладении было обнаружено тело мужчины со множественными ранениями в области груди», – сказано в сообщении.

Следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления, проводятся следственные действия, в том числе, допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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