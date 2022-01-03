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В новогоднюю ночь в Крыму произошло жестокое убийство
фото © Новости Крыма
В первый день 2022 года в Симферополе обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями, расследуется уголовное дело.
Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю.
«Расследуется уголовное дело по факту убийства 44-летнего местного жителя. По данным следствия, днем 1 января 2022 года в домовладении было обнаружено тело мужчины со множественными ранениями в области груди», – сказано в сообщении.
Следователи устанавливают лицо, причастное к совершению преступления, проводятся следственные действия, в том числе, допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства произошедшего.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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