В Крыму за год без вести пропали 25 человек

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На Крымском полуострове за прошлый год бесследно исчезли 25 взрослых и детей.

Такие цифры озвучили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Всего волонтерам-поисковикам поступило 649 заявок о пропавших. Живыми удалось разыскать 486 человек, в трех случаях найдены родные «потеряшек», установлена личность двоих, 69 заявок не подтвердились.

Есть и трагическая статистика, в 61 случаях оправдались самые страшные предположения - пропавшие найдены мертвыми. Недавнее громкое ЧП случилось в Ялте, где обнаружили безжизненное тело пропавшего подростка, которому было всего 16 лет.

Поисковики настоятельно просят соблюдать меры безопасности всех любителей отдыха на природе, потому что люди нередко теряться в лесах и горах Крыма.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму фейерверк попал на балкон соседнего дома. Несоблюдение правил безопасности чуть не привело к трагичным последствиям в Крыму.

В Симеизе сгорела трансформаторная подстанция. В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма этой ночью сгорела трансформаторная подстанция.

Стало известно кто погиб на Крымском мосту по пути в Керчь. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Новороссийск - Керчь в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма. Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.