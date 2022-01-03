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Происшествия

В Крыму за год без вести пропали 25 человек

12:19 понедельник, 3 января 2022
В Крыму за год без вести пропали 25 человек

фото © www.vedomosti.ru

На Крымском полуострове за прошлый год бесследно исчезли 25 взрослых и детей.

Такие цифры озвучили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Всего волонтерам-поисковикам поступило 649 заявок о пропавших. Живыми удалось разыскать 486 человек, в трех случаях найдены родные «потеряшек», установлена личность двоих, 69 заявок не подтвердились.

Есть и трагическая статистика, в 61 случаях оправдались самые страшные предположения - пропавшие найдены мертвыми. Недавнее громкое ЧП случилось в Ялте, где обнаружили безжизненное тело пропавшего подростка, которому было всего 16 лет.

Поисковики настоятельно просят соблюдать меры безопасности всех любителей отдыха на природе, потому что люди нередко теряться в лесах и горах Крыма.

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