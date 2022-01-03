В Крыму разыскивают пенсионера, пропавшего 28 декабря

В Севастополе разыскивают мужчину, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым.

Пропал Николай Махно, 73 лет, достоверной информации о его местонахождении нет с 28 декабря 2021.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Пропавший был одет в черную куртку, серые брюки.

Если вы видели его, — звоните на «горячую линию» отряда «Liza Alert Крым» 8(800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или по телефону 112.

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