Происшествия
В Крыму разыскивают пенсионера, пропавшего 28 декабря
В Севастополе разыскивают мужчину, сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Крым.
Пропал Николай Махно, 73 лет, достоверной информации о его местонахождении нет с 28 декабря 2021.
Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Пропавший был одет в черную куртку, серые брюки.
Если вы видели его, — звоните на «горячую линию» отряда «Liza Alert Крым» 8(800) 700-54-52 (звонок бесплатный) или по телефону 112.
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