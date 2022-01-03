В Крымском федеральном университете расцвела китайская драгоценная орхидея – Ludisia discolor, сообщает пресс-служба КФУ.

«Сейчас наша задача – добиться массового размножения вида для производства декоративных растений. Климатические условия Крыма радикально отличаются от условий естественного места произрастания орхидеи, и мы активно работаем над подбором почвенных смесей и специальных опылителей, которые позволят выращивать цветок в домашних условиях. Тогда каждый сможет приобрести его, и при четком соблюдении инструкций по уходу растение будет цвести», – отметил доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ Владимир Назаров.

Как отмечают специалисты, в крымской природе вырастить орхидею невозможно, а лабораторные условия позволяют регулировать все климатические параметры, и именно это дает возможность выводить растение.

По словам специалистов, орхидея лучше всего приживется на подоконниках, окна которых выходят на восток и запад. Также подойдет и северная сторона, но с юга в летнюю жару растению придется создавать тень, так как оно боится прямых солнечных лучей. Кроме того, орхидея не любит и сухой воздух, потому ее необходимо изолировать от отопительных батарей.

Исходные образцы орхидеи Крымский федеральный университет получил от Ботанического института им. Комарова Российской академии наук.Ludisia discolor считается редкой и ценится за особый окрас листьев, их текстуру и сетку из разноцветных жилок. Она относится к наземным орхидеям и растет в Китае. Срок жизни в природе составляет 5-10 лет. Основной сезон цветения наступает в январе-феврале – во время Китайского Нового года, но для российских потребителей ботаники КФУ ускорили цветение растения.

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В Крыму расцвела редкая орхидея. В Крымском федеральном университете расцвела китайская драгоценная орхидея – Ludisia discolor, сообщает пресс-служба КФУ.

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