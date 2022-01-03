Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +5
море +10

Происшествия

В Крыму фейерверк попал на балкон соседнего дома

07:14 понедельник, 3 января 2022

Несоблюдение правил безопасности чуть не привело к трагичным последствиям в Крыму.

Мужчины запустили фейерверк из окна своего дома прямо в соседнее здание, сообщил «РЕН ТВ».

Крымчане, желавшие весело отпраздновать наступление Нового года, не рассчитали траекторию фейерверка: в результате пиротехническое изделие резко повернуло вбок и попало прямо в балкон дома напротив. Запускавших фейерверк это не смутило: они встретили взрыв салюта смехом.

Во время инцидента на балконе дома никто не находился: о пострадавших или о возникшем после фейерверка пожаре не сообщалось.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стало известно кто погиб на Крымском мосту по пути в Керчь. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Новороссийск - Керчь в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма. Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.

У здания симферопольской колонии сгорел автомобиль. В новогоднюю ночь в Симферополе загорелось и затем взорвалось авто у исправительной колонии.

Мебель в Севастополе на Новый год выбрасывали прямо с балкона. В социальной сети ВКонтакте опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина выбрасывает с четвертого этажа севастопольского многоквартирного дома крупногабаритные вещи.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус в Крыму: смертность не падает

Коронавирус в Крыму: смертность не падает

Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.

Происшествия
В новогоднюю ночь в Крыму произошло жестокое убийство

В новогоднюю ночь в Крыму произошло жестокое убийство

В первый день 2022 года в Симферополе обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями, расследуется уголовное дело.

Власть
ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

В минувшем году были и громкие посадки, и архитектурные изыски, и феерические судебные процессы.

Коронавирус в Крыму
Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз

Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз

В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации