Происшествия
В Крыму фейерверк попал на балкон соседнего дома
Несоблюдение правил безопасности чуть не привело к трагичным последствиям в Крыму.
Мужчины запустили фейерверк из окна своего дома прямо в соседнее здание, сообщил «РЕН ТВ».
Крымчане, желавшие весело отпраздновать наступление Нового года, не рассчитали траекторию фейерверка: в результате пиротехническое изделие резко повернуло вбок и попало прямо в балкон дома напротив. Запускавших фейерверк это не смутило: они встретили взрыв салюта смехом.
Во время инцидента на балконе дома никто не находился: о пострадавших или о возникшем после фейерверка пожаре не сообщалось.
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