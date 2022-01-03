«Умирает экзотика Ялты»: ЮБК теряет свои пальмы

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В Ялте массово гибнут пальмы. Экзотические деревья высыхают и теряют свои зеленые верхушки.

В декабре это произошло с целой пальмовой аллеей, а ранее город лишился и другой уникальной растительности. Местные власти ищут способы эффективной борьбы с вредителями. Пока же предпочитают заменять погибшие деревья новыми.

Ялта лишилась целой пальмовой аллеи в Мордвиновском парке по улице Свердлова. Десятки деревьев засохли и пожелтели, а с некоторых отпали верхушки.

В парке погибли более десятка пальм. У многих еще сохранились высохшие опавшие верхушки, а некоторые стоят без них.

Среди погибших деревьев можно заметить несколько еще живых, с зелеными верхушками.

«Среди выживших – не больше пяти пальм. Они растут компактно на клумбе, поэтому, вероятно, тоже заражены вредителями», – сообщает корреспондент.

На месте погибших пальм вскоре появятся новые, обещает глава администрации Ялты Янина Павленко. Такой подарок Ялте к Новому году и Рождеству, по ее словам, сделал меценат, пожелавший остаться неизвестным.

«39 саженцев – 24 крупномера, 15 стандартных – уже на складе МБУ «Зеленстрой». Готовим к посадке. Среди них шестиметровые веерные пальмы – их высадят на набережной вместо уничтоженных вредителями. Растения уже обработаны от вредителей – скоро начнется их высадка!» – утверждает она.

Обновления, по словам Янины Павленко, ожидаются и в ближайших южнобережных поселках. В Симеизе обещают высадить итальянскую сосну (пинию), которая заменит там поврежденный короедом плосковеточник, в Массандре – экзотическое дерево гинкго билоба, а на набережной Гурзуфа – штамбовые тамариксы.

Высаживать новые деревья власти Ялты рискнули, несмотря на то, что ранее зафиксировали массовое заражение растений южного побережья вредителями. В регионе обнаружены австралийский желобчатый червец, сосновый лубоед и пальмовый мотылек, утверждают в администрации Ялты.

В ведомстве заявляли, что разрабатывают комплексный план, который предполагает одновременное уничтожение всех очагов распространения вредителей и просили местных жителей сообщать о таких очагах.

Борьба за сохранение экзотики Ялты продолжается уже несколько лет. Масштабы этой проблемы стали заметны в 2019 году, когда в Алупкинском парке, окружающем Воронцовский дворец, погибла целая аллея старейших китайский веерных пальм.

В мае 2020 года вредители снова атаковали пальмы Алупкинского парка. Тогда там обработали деревья, остановив их массовую гибель, но многие из них «находятся в угнетенном состоянии», сообщали в администрации Ялты.

Эти деревья высадили там после событий 2014 года. На Южный берег Крыма их доставили из Италии, а туда они попали из Африки. В администрации Воронцовского парка заявляли, что на ЮБК наблюдается «эпидемия долгоносиков».

Специалисты Никитского ботанического сада выяснили, что вредители (пальмовый долгоносик и пальмовый мотылек) предположительно были завезены на полуостров с посадочным материалом, минуя карантинную службу. В 2017 году на пальмах, привезенных из Италии через Краснодарский край России, были выявлены личинки пальмового долгоносика, а в июне 2018 в новой партии пальм обнаружили еще и гусениц и коконы пальмового мотылька.

Специалисты рекомендовали удалять погибшие растения во избежание распространения вредителей, так как под угрозой гибели оказались все пальмы на южном побережье.

«Люди в Алупке, Симеизе удаляли больные пальмы и видели эту гусеницу (южноамериканского пальмового бурильщика). По всей Алупке в нижней и средней части города, в скверах, во дворах, на территориях санаториев стоят больные веерные пальмы, зараженные вот этой гадостью», – заявляет активистка из Алупки Ольга Худобандаева.

Она много лет добивается от местных властей мер по спасению пальм от уничтожения: пишет письма чиновникам и публикует в соцсетях фото больных деревьев и гусениц-вредителей.

В прежние годы местные активисты за свои средства покупали раствор для обработки пальм и сами наносили его на деревья, защищая от вредителя.

Кроме пальм на южном побережье Крыма в предыдущие годы погибали ленкоранские акации. Депутат горсовета Ялты Лери Сванидзе призывал местных чиновников «подойти к спасению растений глобально», так как точечная борьба с насекомыми, по его словам, приводит к гибели растений и «положительного результата не приносит».

Директор Никитского ботанического сада Юрий Плугатарь еще в 2019 году заявлял о неоходимости одновременной обработки всех пальм на Южном берегу Крыма, заявляя об угрозе «потери пальм на всем ЮБК».

Власти Ялты летом прошлого года признали, что пока не могут избавиться от пальмовых вредителей методом единовременной обработки всех деревьев на южном побережье полуострова, поскольку часть из них находятся на территории частных пансионатов и гостиниц, а некоторые из их владельцев «этого не делают».

Сами владельцы этих курортных объектов публично о судьбе ялтинских пальм не высказывались.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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