Общество
Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары
фото © ng-74.ru
В последний месяц минувшего года в Крыму зарегистрировали брак 814 пар, из которых 27% – мужчины и женщины в возрасте от пятидесяти до восьмидесяти лет.
Об этом сообщали в департаменте ЗАГС Министерства юстиции РК.
Отмечается, что наибольшее число новобрачных было в Симферополе. Здесь за последний месяц 2021 года зарегистрировали 230 новых семей. На втором месте Ялта, где молодоженами стали 106 пар, на третьем – Евпатория, в которой зарегистрировали 71 пару новобрачных.
Также в пятерке лидеров в этом рейтинге Керчь (63 пары) и Феодосия (46 пар). При этом отмечается, что средний возраст молодоженов в декабре составил 29 – 36 лет.
Примечательно, что больше чем у половины женихов было одно из трех имен: Александр (69), Сергей (45) или Андрей (43). Среди невест же чаще других встречались Татьяны (40), Елены (36) и Анастасии (26).
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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