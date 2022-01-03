Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +9
море +10

Общество

Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары

14:59 понедельник, 3 января 2022
Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары

фото © ng-74.ru

В последний месяц минувшего года в Крыму зарегистрировали брак 814 пар, из которых 27% – мужчины и женщины в возрасте от пятидесяти до восьмидесяти лет.

Об этом сообщали в департаменте ЗАГС Министерства юстиции РК.

Отмечается, что наибольшее число новобрачных было в Симферополе. Здесь за последний месяц 2021 года зарегистрировали 230 новых семей. На втором месте Ялта, где молодоженами стали 106 пар, на третьем – Евпатория, в которой зарегистрировали 71 пару новобрачных.

Также в пятерке лидеров в этом рейтинге Керчь (63 пары) и Феодосия (46 пар). При этом отмечается, что средний возраст молодоженов в декабре составил 29 – 36 лет.

Примечательно, что больше чем у половины женихов было одно из трех имен: Александр (69), Сергей (45) или Андрей (43). Среди невест же чаще других встречались Татьяны (40), Елены (36) и Анастасии (26).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Какой сегодня праздник 2 января. Сегодня, 2 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 1 января. Сегодня, 1 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 31 декабря. Сегодня, 31 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 30 декабря. Сегодня, 30 декабря 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
«Умирает экзотика Ялты»: ЮБК теряет свои пальмы

«Умирает экзотика Ялты»: ЮБК теряет свои пальмы

В Ялте массово гибнут пальмы. Экзотические деревья высыхают и теряют свои зеленые верхушки.

Власть
Власти России неожиданно закрыли финансирование ФЦП в Крыму

Власти России неожиданно закрыли финансирование ФЦП в Крыму

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» досрочно прекращена, вместо нее будет реализовываться государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Общество
Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары

Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары

В последний месяц минувшего года в Крыму зарегистрировали брак 814 пар, из которых 27% – мужчины и женщины в возрасте от пятидесяти до восьмидесяти лет.

Власть
ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

В минувшем году были и громкие посадки, и архитектурные изыски, и феерические судебные процессы.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации