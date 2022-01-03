ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

фото © Форпост

В минувшем году были и громкие посадки, и архитектурные изыски, и феерические судебные процессы.

СМИ составили рейтинг скандальных историй 2021 года, которые вызвали большой общественный резонанс. Степень скандальности каждого события пусть каждый читатель определит сам для себя.

Приглашение на опрос

В 2021 году продолжилась традиция громких посадок севастопольских чиновников и не только.

Так, под «горячую руку» правосудия попал уже бывший вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов, который ранее был больше известен севастопольцам как крупный застройщик.

Он был задержан за подозрения в крупном мошенничестве при строительстве водовода вместе с крымским министром строительства Михаилом Храмовым. Позже оба были отправлены под домашний арест.

Бурную и нахрапистую деятельность застройщика Кабанова в Севастополе можно описывать долго. Самые известные его «творения» — стеклянная высотка с видом на Свято-Владимирский собор в Херсонесе, многофункциональный комплекс спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения в районе парка Победы, который в итоге превратился в жилой дом, и так далее.

Еще одна громкая история — задержание в ноябре за превышение должностных полномочий Вадима Кирпичникова, на тот момент возглавлявшего департамент сельского хозяйства и потребительских рынков. Позже Кирпичников был также отправлен под домашний арест.

Чиновник запомнился горожанам как «нещадный борец» с ларьками, на чем, собственно, и погорел. По версии следствия, в 2020 году он в обход законодательных процедур разрешил разместить НТО в районе Набережной Корнилова.

В один месяц с Кирпичниковым сотрудники ФСБ задержали бывшего первого заместителя директора департамента здравоохранения Севастополя Владислава Нусинова по подозрению в получении взятки. Примечательно, что в прошлом году у него уже были проблемы с правоохранителями, однако на этот раз бывшего чиновника отправили под стражу.

За время работы в департаменте здравоохранения Севастополя Владислав Нусинов приобрел две квартиры и коттедж на Камышовом шоссе. Ремонты в этом разнообразном жилье Владислав Нусинов якобы предлагал «оплатить» путем бартера — за счет заключения прямых контрактов на поставки каких-нибудь работ или услуг. Собственно, на таком бартерном ремонте он и погорел.

Тюрьма на Фиоленте

Планы по строительству на Фиоленте изолятора временного содержания вызвали бурную общественную реакцию, особенно у членов ближайших садовых товариществ. Люди вышли протестовать и прямо сказали, что им там нужна не тюрьма, а школа и детский сад.

В ответ на это глава севастопольского управления МВД Павел Гищенко рассказал, что тюрьма «под боком» — это очень хорошо.

Во-первых, тюрьма маленькая и займет лишь десятую часть выделенного участка. Остальную землю он обещал отдать городу под социальные объекты. Во-вторых, даже такая маленькая тюрьма позволит обеспечить садоводческое население коммунальными ресурсами.

Наконец, там будет отделение Балаклавского РОВД с участковыми и пешими патрульными нарядами, что благоприятно скажется на безопасности района.

Несмотря на эти заявления, прокуратура потребовала через суд расторгнуть контракт с проектировщиком изолятора. Причины озвучены не были, но, по данным наших источников, решение было принято именно из-за недовольства местных жителей.

Севастопольская живодерня

История еще одного крупного севастопольского скандала началась в декабре 2020 года. Тогда группа волонтеров решила посетить приют для бездомных животных, организованный за бюджетные средства «Севастопольским центром права» на Монастырском шоссе.

Общественники обнаружили там 128 истощенных, больных и умирающих собак.

Многих животных им удалось выходить и пристроить в хорошие руки, но под опекой волонтеров остается более 50 собак. О том, как сейчас живут эти спасенные животные, смотрите публикации ForPost.

Городские власти разорвали контракт с нерадивым подрядчиком, но уголовное дело возбуждено так и не было. Да и обещанный государственный приют по-прежнему не создан.

Реставрация-профанация

Благоустройство Севастополя — тема неисчерпаемая. С одной стороны, дело это важное и нужное; с другой стороны, то, как это делается, вызывает справедливое возмущение севастопольцев.

В 2021 году примеров неудовлетворительно выполненных работ также хватало.

В частности, брусчатка на ул. Суворова была уложена так, что камни буквально вылетали из-под колес автомобилей. Сейчас этот злополучный ремонт пошел на новый круг. Улицу должны были сдать в 2021 году, но теперь чиновники оптимистично говорят о первом квартале 2022 года.

Еще один реставрационный «шедевр» — подпорные стены возле кинотеатра «Победа». Врио натурального камня там до первых сильных осадков служила расчерченная штукатурка.

Что-то подобное можно наблюдать и на Таврической лестнице. Там вместо известняка был применен менее прочный ракушечник, а вместо базальтовых ступеней укладывали гранитные.

Сюда же можно отнести и «реставрацию» объекта культурного наследия — дома по адресу: Большая Морская, 24. Фактурность и рельефность камню рабочие придавали с помощью стандартного рабочего инструмента. Получилось, мягко говоря, не очень.

Блокпосты

В конце октября — во время объявленных по всей стране ковикул руководство Севастополя решило защитить город от завозной инфекции, установив на въездах блокпосты.

Попасть в Севастополь или выехать из города можно было при наличии QR-кода. И действительно: машины на блокпостах разворачивали, пассажиров поездов отправляли обратно.

Народ на это реагировал массой гневных сообщений в соцсетях. Люди писали, что в город можно попасть по QR-коду любого товара, что иногда у проверяющих нет устройств для считывания кодов.

Эпопея с блокпостами закончилась довольно быстро, не продержавшись и трех дней. Вероятно, старшие товарищи объяснили местным властям, что не стоит играть в такие игры, — и под рапорт о снижении потока приезжих их убрали.

Приключения австрийца в Севастополе

Немало жарких споров возникло в Севастополе по поводу строительства культурного кластера на мысе Хрустальном. Особенно досталось проекту будущего театра оперы и балета полета фантазии знаменитого на весь мир австрийского архитектора Вольфа Прикса.

Не критиковали «стеклянную чайку» только ленивые. Но надо отдать должное самому Приксу, который лично приехал в Севастополь отстаивать «честь мундира».

Впрочем, в этой истории возмущает не столько проект театра, сколько то, что его навязали городу без обсуждения с горожанами. Неправильно, когда в городе реализуются такие масштабные проекты без учета мнения севастопольцев.

Картина маслом

История судебных разбирательств директора федерального музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елены Морозовой с театральным режиссером Андреем Масловым, безусловно, не сравнима с предыдущими скандалами, но при этом она хорошо демонстрирует тенденцию противостояния местных жителей с новоприбывшими должностными лицами.

Началось все с того, что в начале года Маслов с иронией и сарказмом высказался в отношении новых порядков в Херсонесе Таврическом. Иллюстрацией к посту в «Фейсбуке» была картина великого русского живописца Василия Сурикова «Боярыня Морозова». В итоге Морозова подала на Маслова в суд за оскорбление.

На первом же заседании состоялось обсуждение важнейших культурологических, этических и прочих тем: от концлагеря и наследия великого художника Сурикова до старообрядчества, сакральности тайны заседаний и измерения массы внедорожника в бабушках.

В марте суд отклонил иск директора музея. Однако Морозова не успокоилась и в октябре снова обратилась в суд.

В общем, процесс пока идет.

Героическая уборка снега

В завершение темы скандалов нельзя не упомянуть самоотверженную борьбу коммунальщиков города во главе с правительством Севастополя с последствиями обильного снегопада с 22 по 24 декабря. За время трехдневной битвы пресс-службой городского правительства была выдана тысяча сообщений и фотографий с результатами этой борьбы. Но по факту ударная работа коммунальных служб большинством жителей города замечена не была.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

В новогоднюю ночь родилось всего семь крымчан. Семь человек родилось в новогоднюю ночь в Крыму.

В Керчи обещают построить крупный оптово-логистический центр. В Керчи рассматривается возможность строительства оптово-логистического центра. Строительство может начаться после завершения аналогичного объекта в Симферопольском районе.

Возрождение легендарного института виноградарства и виноделия в Крыму откладывается. Правительству Крыма пока не удалось найти подрядчика для строительства научного объекта стоимостью почти 3 миллиарда рублей по соседству с «Чайным домиком» Януковича.

Аксенов пообещал в лесах под Алуштой построить новое водохранилище. Новое водохранилище объемом от 8 млн до 15 млн кубометров будет построено возле Алушты.