Прогноз погоды в Крыму на понедельник 3 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 3 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (ночью местами гололед.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (ночью местами гололед.), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный, днем местами порывы 17-22 м/с.), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (юго-западный местами 17-22 м/с.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (ночью местами гололед.), уровень опасности желтый, ветер (юго-западный, днем местами порывы 17-22 м/с.), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 7, ночью от -2 до 7 градусов. Ветер юго-западный 18 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 95 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 2 до 10, ночью от 1 до 9 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 9, ночью от 1 до 9 градусов. Ветер юго-западный 22 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от -1 до 7 градусов. Ветер юго-западный 21 км/час, возможны порывы до 46 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 99 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 7 градусов. Ветер юго-западный 27 км/час, возможны порывы до 61 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 4 до 10, ночью от 1 до 7 градусов. Ветер юго-западный 26 км/час, возможны порывы до 53 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 98 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 9, ночью от -2 до 7 градусов. Ветер юго-западный 20 км/час, возможны порывы до 58 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 91 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 0 до 8, ночью от 0 до 5 градусов. Ветер юго-западный 23 км/час, возможны порывы до 59 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 99 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -1 до 5, ночью от -2 до 4 градусов. Ветер западный 16 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 88 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 6, ночью от -2 до 5 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 11, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 7, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 11, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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