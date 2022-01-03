Половина пассажирских автобусов Севастополя нарушают ПДД

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Больше половины водителей автобусов из числа общественного транспорта в Севастополе нарушают ПДД, в том числе ездят на неисправных машинах.

Такими данными поделились в пресс-службе регионального управления МВД России по итогам проведенного полицией рейда «Перевозчик».

За время рейда полицейские остановили и проверили сорок два пассажирских автобуса, курсирующих по городским маршрутам, и два автомобиля такси. Выяснилось, что двадцать восемь транспортных средств ездили с нарушениями требований Правил дорожного движения (ПДД).

В том числе, на неисправных машинах, эксплуатация которых запрещена соответствующим подзаконным актом.

«Автоинспекторы составили двадцать восемь административных материалов в отношении водителей. Из них девять – за управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, и девятнадцать – за иные нарушения требований ПДД», – отмечается в сообщении ведомства.

Помимо этого, должностное лицо автотранспортного предприятия, осуществляющего городские пассажирские перевозки автобусами, получил от полицейских восемь представлений с требованиями устранить причины нарушений и условия для совершения новых.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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