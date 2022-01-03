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Власть

Поклонская пожаловалась на бездействие полиции в Крыму

08:09 понедельник, 3 января 2022
Поклонская пожаловалась на бездействие полиции в Крыму

фото © Вікіпедія

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская пожаловалась на бездействие полиции в Крыму после проникновения на территорию ее дома в Крыму гражданина Украины.

«На мое заявление на имя министра внутренних дел Крыма, как говорится, «ни ответа, на привета». Меня никто не опрашивал. Я просто поражаюсь работе следственных органов Республики Крым. К сожалению, я не прокурор, но если бы была прокурором и такой факт был бы, то были бы меры реагирования. К данным материалам я вернусь уже со своим адвокатом. Мы попросим следователей, чтобы нас уведомили, какое процессуальное решение принято по моему заявлению. И дальше уже посмотрю, что делать с этим процессуальным решением», – сообщила Поклонская в интервью каналу «Первый Севастопольский».

Силовики официально не комментировали претензии Поклонской.

В декабре 2021 года Telegram-канал Mash сообщил, что в селе Краснолесье Симферопольского района силовики задержали 58-летнего мужчину, который проник на территорию дома бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Поклонская отреагировала на информацию Mash в своем Telegram-канале, опубликовав видео предполагаемого инцидента. На нем видно мужчину, который перелез через забор, чтобы проникнуть на территорию домовладения. Мужчина постоял возле здания, после чего видео обрывается.

При этом бывший прокурор Крыма утверждает, что в момент «нападения» находилась дома в Крыму вместе с дочерью. Доказательств своих слов она не предоставила. Ранее Mash написал, что Поклонской не было дома.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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