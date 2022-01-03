МФЦ Крыма возобновит работу после 9 января

В Крыму в связи с новогодними праздниками центры «Мои документы» не будут работать до 9 января включительно.

«В связи с новогодними праздниками центры «Мои Документы» Крыма не будут работать до 9 января 2022 года включительно», - говорится в сообщении. Также до 9 января не будут работать персональные телефонные номера центров «Мои документы» в связи с техническими причинами.

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