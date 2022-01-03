Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +9
море +10

Власть

Купить в Крыму землю на льготных условиях можно в 2022 году

13:41 понедельник, 3 января 2022
Купить в Крыму землю на льготных условиях можно в 2022 году

фото © Новости Крыма

Правительство РК продлило возможность приобрести земельные участки в Крыму на льготных условиях еще на год – до 30 декабря 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Крыма со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.

Как пояснила Кулинич, при заключении договора купли-продажи без проведения торгов цена на землю, находящуюся в госсобственности, определяется исходя из ее кадастровой стоимости.

Так, владельцу жилого дома, расположенного на государственной земле, участок для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства обойдется 5% от его кадастровой стоимости.

Единственным условием будет соответствие вида разрешенного использования этой земли требованиям, оговоренным принятыми правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) в данном конкретном районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму рассматривают сотни судебных исков о застройке в 100-метровой прибрежной зоны. Прорыва в решении проблемы застройки прибрежной 100-метровой зоны в Крыму пока, к сожалению, достичь не удалось. О

В Крыму продлили сроки оформления земли, садовых участков и гаражей. В Республике Крым продлены сроки действия некоторых законодательных норм, предусматривающих оформление жителями полуострова в собственность земельных участков членам садовых кооперативов, а также образованных в счет паев.

Прокуратура нашла еще один незаконно проданный гектар возле Карадага. Прокуратура Феодосии потребует вернуть в госсобственность земельные участки общей площадью около одного гектара, незаконно переданные в частные руки 13 лет назад.

На чиновницу из Ялты возбудили дело за махинации с землей. Начальник Ялтинского городского управления Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым стала фигурантом уголовного дела о незаконной регистрации земельного участка в поселке Береговое.

Власть
«Умирает экзотика Ялты»: ЮБК теряет свои пальмы

«Умирает экзотика Ялты»: ЮБК теряет свои пальмы

В Ялте массово гибнут пальмы. Экзотические деревья высыхают и теряют свои зеленые верхушки.

Власть
Власти России неожиданно закрыли финансирование ФЦП в Крыму

Власти России неожиданно закрыли финансирование ФЦП в Крыму

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» досрочно прекращена, вместо нее будет реализовываться государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Общество
Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары

Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары

В последний месяц минувшего года в Крыму зарегистрировали брак 814 пар, из которых 27% – мужчины и женщины в возрасте от пятидесяти до восьмидесяти лет.

Власть
ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

В минувшем году были и громкие посадки, и архитектурные изыски, и феерические судебные процессы.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации