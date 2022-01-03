Купить в Крыму землю на льготных условиях можно в 2022 году

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Правительство РК продлило возможность приобрести земельные участки в Крыму на льготных условиях еще на год – до 30 декабря 2022 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Крыма со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.

Как пояснила Кулинич, при заключении договора купли-продажи без проведения торгов цена на землю, находящуюся в госсобственности, определяется исходя из ее кадастровой стоимости.

Так, владельцу жилого дома, расположенного на государственной земле, участок для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства обойдется 5% от его кадастровой стоимости.

Единственным условием будет соответствие вида разрешенного использования этой земли требованиям, оговоренным принятыми правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) в данном конкретном районе.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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