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Купить в Крыму землю на льготных условиях можно в 2022 году
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Правительство РК продлило возможность приобрести земельные участки в Крыму на льготных условиях еще на год – до 30 декабря 2022 года.
Об этом сообщается на официальном сайте Министерства имущественных и земельных отношений Крыма со ссылкой на главу ведомства Ларису Кулинич.
Как пояснила Кулинич, при заключении договора купли-продажи без проведения торгов цена на землю, находящуюся в госсобственности, определяется исходя из ее кадастровой стоимости.
Так, владельцу жилого дома, расположенного на государственной земле, участок для ИЖС и ведения личного подсобного хозяйства обойдется 5% от его кадастровой стоимости.
Единственным условием будет соответствие вида разрешенного использования этой земли требованиям, оговоренным принятыми правилами землепользования и застройки (ПЗЗ) в данном конкретном районе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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