Коронавирус в Крыму: смертность не падает

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Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.

За прошедшие сутки на полуострове от коронавируса умер 21 крымчанин. Таким образом, летальность достигла рекордного значения в 23 процента.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 160 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 25 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 74 человека, выздоровевших за весь период – 118 578.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек. Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.

Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.

В Крыму накануне нового года умерло 22 человека. Количество умерших за сутки - 22.

Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек. Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.