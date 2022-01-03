Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз ● В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек ● Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе ● В Крыму накануне нового года умерло 22 человека ● Из-за «омикрона» могут продлить школьные каникулы
Коронавирус в Крыму: смертность не падает
фото © rbc.ru
Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.
За прошедшие сутки на полуострове от коронавируса умер 21 крымчанин. Таким образом, летальность достигла рекордного значения в 23 процента.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 2 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 90 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 160 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 25 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 74 человека, выздоровевших за весь период – 118 578.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек. Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе. В Севастополе за минувшие сутки зарегистрированы 47 новых случаев заболевания COVID-19.
В Крыму накануне нового года умерло 22 человека. Количество умерших за сутки - 22.
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек. Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.
Коронавирус в Крыму: смертность не падает
Крым остается единственным местом в мире, где процент летальности от ковида превышает 20 процентов.
В новогоднюю ночь в Крыму произошло жестокое убийство
В первый день 2022 года в Симферополе обнаружено тело мужчины со множественными ножевыми ранениями, расследуется уголовное дело.
ТОП скандалов Севастополя в 2021 году
В минувшем году были и громкие посадки, и архитектурные изыски, и феерические судебные процессы.
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
19 часов назад
Опасный астероид приближается к Земле
20 часов назад
В новогоднюю ночь в Крыму произошло жестокое убийство
полтора часа назад
Число умерших от ковида в Крыму в 2021 году выросло в 7,5 раз
В последний день 2021 года в Крыму зарегистрировано 98 случаев коронавирусной инфекции, падение заболеваемости отмечается уже 42 дня.