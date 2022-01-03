Какой сегодня праздник 3 января

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Сегодня, 3 января 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День памяти княгини Ольги

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Святая равноапостольная великая княгиня Ольга, во святом крещении Елена, происходила из рода Гостомысла, по совету которого призваны были варяги княжить в Новгороде, родилась в Псковской земле, в селе Выбуты, в языческой семье из династии князей Изборских.

В 903 году она стала супругой великого князя Киевского Игоря. После его убийства в 945 году восставшими древлянами не пожелавшая выйти замуж вдова возложила на себя бремя государственного служения при трехлетнем сыне Святославе. Великая княгиня вошла в историю как великая созидательница государственной жизни и культуры Киевской Руси.

В 954 году княгиня Ольга с целью религиозного паломничества и дипломатической миссии отправилась в Царьград, где с почетом была принята императором Константином VII Багрянородным. Ее поразило величие христианских храмов и собранных в них святынь.

День бенгальских искр и гирляндных огней

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Во время новогодних и рождественских праздников отмечают много необычных и почти волшебных дней. Ежегодно 3 января празднуют один из таких праздников - День бенгальских искр и гирляндных огней. Согласитесь, ведь создан данный праздник – не зря. Именно на новогодние праздники мы наблюдаем огромное количество ярких огоньков и периодически созерцаем вспышки бенгальских огней.

Гирляндами огней украшаются елки и дома, улицы и деревья, а бенгальские огни с незапамятных времен - неотъемлемая атрибутика Нового года. На самом деле, это придает не только праздничную атмосферу, но и приподнятое новогоднее настроение. Согласны?

А Вы знаете, что первые гирлянды появились еще в древние времена и их называли «Огоньки фей»? Они были символом не только эльфов и фей, но и также умерших, которые тщательно оберегали своих родных людей от опасности в этом мире.

Прокопьев день

Народный праздник «Прокопьев день» отмечается 3 января (по старому стилю – 21 декабря). В церковном календаре это день памяти Прокопия Вятского (в миру Прокопия Максимовича Плушкова) — юродивого христианского святого. Другие названия праздника: «Полукорм», «Петр», «Петр-полукорм», «Прокофий», «Ульяна». На Руси крестьяне Прокопьев день называли Полукормом, так как к этому дню расходовалась половина корма, заготовленного на зиму для домашнего скота.

Также сегодня, 3 января, отмечают такие праздники:

- День памяти святителя Петра, митрополита Московского и всея России чудотворца

- День памяти борцов Освободительной войны в Эстонии

- День банковских и финансовых работников - Беларусь

- День рождения соломинки для коктейлей (Drinking Straw Day)

- Фестиваль сонного дня (Festival of Sleep Day) в США

- День вишни в шоколаде (National Chocolate Covered Cherry Day) в США

- Фестиваль Тамасесери в Японии

- День революции 1966 года в Буркина-Фасо

- День министерства по делам религии в Индонезии

Сегодня именины празднуют: Альфред, Петр, Прокопий, Фемистокл, Феофан, Юлиания.

Что происходило 3 января в прошлые годы

1431 - Бургундский герцог продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну Д'Арк епископу Кошону.

1638 - В Амстердаме открылся первый постоянный театр Голландии «Схаубург».

1820 - Русской экспедицией Беллинсгаузена-Лазарева были открыты острова Траверсе.

1888 - В Вашингтоне обычный американец М. Стоун запатентовал соломинку для коктейлей. Тогда соломинки изготовлялись из бумаги.

1905 - Началась забастовка рабочих Путиловского завода.

1924 - Через два года после обнаружения пирамиды египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.

1959 - Закончила работу антарктическая станция Советская.

1959 - На Кубе последняя воинская часть, преданная режиму Батисты, сдалась революционерам, что ознаменовало окончательную победу революции.

1961 - США разорвали дипломатические отношения с Кубой.

1962 - Папа римский отлучил от церкви Фіделя Кастро.

1992 - Египет, Сингапур, Непал, Малайзия признали независимость Украины. В этот же день Украина установила дипломатические отношения с США.

1993 - В Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 3 января. Какие праздники будут завтра?

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