Гражданские активисты назвали главные проблемы крымчан в сфере ЖКХ

В феврале прошлого года в Крыму началась деятельность республиканской общественной организации «Гражданский контроль ЖКХ».

За неполный год работы было направлено 212 обращений граждан в органы власти, проведено 5 акций и осуществлено 45 выездных встреч. Общественники взаимодействовали с администрациями Симферопольского, Бахчисарайского, Черноморского районов, Симферополя, Алушты, Ялты. Об этом сообщил исполнительный директор РОО Иван Загуменный.

Активисты Гражданского контроля провели 2 субботника в Симферополе, очистили от мусора 3 000 квадратных метров лесопосадок и зеленых зон. Проведены социальные акции ко Дню защиты детей и общегородские мероприятия, в рамках которых было высажено примерно 800 деревьев.

По статистике обращений в общественную организацию, жителей Республики Крым чаще всего волнуют следующие проблемы:

некачественная уборка прилегающей территории МКД управляющими компаниями;текущий ремонт внутридворовых проездов;

отсутствие придомового освещения;

отсутствие ливневых канализаций;

несвоевременный вывоз ТКО и неудовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму оценили запасы воды в водохранилищах. К концу ушедшего года крымские водохранилища накопили 126,7 млн кубометров воды.

Стала известна судьба двух исторических зданий в центре Симферополя. Глава Республики Крым Сергей Аксенов озвучил судьбу зданий бывшего Института минеральных ресурсов на проспекте Кирова, 47/2, в крымской столице и бывшего кинотеатра «Симферополь» на площади Советской.

Берегоукрепительные работы в Алуште обойдутся в 1,5 млрд рублей. В Крыму готовят программу восстановления пристаней и обустройства набережных в курортных городах.

170 дворников выйдет на уборку Симферополя 1 января. 1 января уборкой улиц Симферополя будет заниматься порядка 170 дворников.