Власть
Гражданские активисты назвали главные проблемы крымчан в сфере ЖКХ
В феврале прошлого года в Крыму началась деятельность республиканской общественной организации «Гражданский контроль ЖКХ».
За неполный год работы было направлено 212 обращений граждан в органы власти, проведено 5 акций и осуществлено 45 выездных встреч. Общественники взаимодействовали с администрациями Симферопольского, Бахчисарайского, Черноморского районов, Симферополя, Алушты, Ялты. Об этом сообщил исполнительный директор РОО Иван Загуменный.
Активисты Гражданского контроля провели 2 субботника в Симферополе, очистили от мусора 3 000 квадратных метров лесопосадок и зеленых зон. Проведены социальные акции ко Дню защиты детей и общегородские мероприятия, в рамках которых было высажено примерно 800 деревьев.
По статистике обращений в общественную организацию, жителей Республики Крым чаще всего волнуют следующие проблемы:
некачественная уборка прилегающей территории МКД управляющими компаниями;текущий ремонт внутридворовых проездов;
отсутствие придомового освещения;
отсутствие ливневых канализаций;
несвоевременный вывоз ТКО и неудовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок.
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