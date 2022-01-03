Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +9
море +10

Власть

Гражданские активисты назвали главные проблемы крымчан в сфере ЖКХ

14:26 понедельник, 3 января 2022

В феврале прошлого года в Крыму началась деятельность республиканской общественной организации «Гражданский контроль ЖКХ».

За неполный год работы было направлено 212 обращений граждан в органы власти, проведено 5 акций и осуществлено 45 выездных встреч. Общественники взаимодействовали с администрациями Симферопольского, Бахчисарайского, Черноморского районов, Симферополя, Алушты, Ялты. Об этом сообщил исполнительный директор РОО Иван Загуменный.

Активисты Гражданского контроля провели 2 субботника в Симферополе, очистили от мусора 3 000 квадратных метров лесопосадок и зеленых зон. Проведены социальные акции ко Дню защиты детей и общегородские мероприятия, в рамках которых было высажено примерно 800 деревьев.

По статистике обращений в общественную организацию, жителей Республики Крым чаще всего волнуют следующие проблемы:

некачественная уборка прилегающей территории МКД управляющими компаниями;текущий ремонт внутридворовых проездов;

отсутствие придомового освещения;

отсутствие ливневых канализаций;

несвоевременный вывоз ТКО и неудовлетворительное санитарное состояние контейнерных площадок.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму оценили запасы воды в водохранилищах. К концу ушедшего года крымские водохранилища накопили 126,7 млн кубометров воды.

Стала известна судьба двух исторических зданий в центре Симферополя. Глава Республики Крым Сергей Аксенов озвучил судьбу зданий бывшего Института минеральных ресурсов на проспекте Кирова, 47/2, в крымской столице и бывшего кинотеатра «Симферополь» на площади Советской.

Берегоукрепительные работы в Алуште обойдутся в 1,5 млрд рублей. В Крыму готовят программу восстановления пристаней и обустройства набережных в курортных городах.

170 дворников выйдет на уборку Симферополя 1 января. 1 января уборкой улиц Симферополя будет заниматься порядка 170 дворников.

Власть
«Умирает экзотика Ялты»: ЮБК теряет свои пальмы

«Умирает экзотика Ялты»: ЮБК теряет свои пальмы

В Ялте массово гибнут пальмы. Экзотические деревья высыхают и теряют свои зеленые верхушки.

Власть
Власти России неожиданно закрыли финансирование ФЦП в Крыму

Власти России неожиданно закрыли финансирование ФЦП в Крыму

Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» досрочно прекращена, вместо нее будет реализовываться государственная программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Общество
Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары

Треть браков перед Новым годом в Крыму заключили возрастные пары

В последний месяц минувшего года в Крыму зарегистрировали брак 814 пар, из которых 27% – мужчины и женщины в возрасте от пятидесяти до восьмидесяти лет.

Власть
ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

ТОП скандалов Севастополя в 2021 году

В минувшем году были и громкие посадки, и архитектурные изыски, и феерические судебные процессы.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации