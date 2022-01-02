Власть
Здания Ялтинской стоматологической поликлиники пообещали отремонтировать
Более 6,5 млн рублей потратят в следующем году на ремонт помещений стоматологической поликлиники в Ялте.
Распоряжение главы Республики Крым опубликовано на официальном портале крымского правительства.
«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Барельеф Строй» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» по адресу: г. Ялта, ул. Грибоедова 3, ул. Грибоедова 5», — сказано в тексте Распоряжения.
Ремонтные работы обойдутся в 6 миллионов 636 тыс. рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стала известна судьба двух исторических зданий в центре Симферополя. Глава Республики Крым Сергей Аксенов озвучил судьбу зданий бывшего Института минеральных ресурсов на проспекте Кирова, 47/2, в крымской столице и бывшего кинотеатра «Симферополь» на площади Советской.
Берегоукрепительные работы в Алуште обойдутся в 1,5 млрд рублей. В Крыму готовят программу восстановления пристаней и обустройства набережных в курортных городах.
170 дворников выйдет на уборку Симферополя 1 января. 1 января уборкой улиц Симферополя будет заниматься порядка 170 дворников.
Авария оставила без воды восток Крыма. Аварийно-восстановительные работы проходят в пятницу на водопроводных сетях в Ленинском районе, в связи с чем без воды остались девять населенных пунктов.
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
Опасный астероид приближается к Земле
Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась
Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
30 декабря
Крым назван очень тревожным регионом
30 декабря
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.