Здания Ялтинской стоматологической поликлиники пообещали отремонтировать

Более 6,5 млн рублей потратят в следующем году на ремонт помещений стоматологической поликлиники в Ялте.

Распоряжение главы Республики Крым опубликовано на официальном портале крымского правительства.

«Определить Общество с ограниченной ответственностью «Барельеф Строй» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт зданий ГАУЗ РК «Ялтинская стоматологическая поликлиника» по адресу: г. Ялта, ул. Грибоедова 3, ул. Грибоедова 5», — сказано в тексте Распоряжения.

Ремонтные работы обойдутся в 6 миллионов 636 тыс. рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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