Власть
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
фото © Крым.реалии
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.
Соответствующее постановление опубликовало правительство России.
Как заявил 28 декабря глава Крыма Сергей Аксенов, здание морской дирекции в Керчи могут передать «крымско-сирийской судоходной компании».
Агентство ТАСС отмечает, что власти Крыма еще в 2019 году заявляли о намерении создать совместную судоходную компанию, которая позволит обеспечить работой морские порты аннексированного полуострова, нагрузка на которые снизилась из-за санкций.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.