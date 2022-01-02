Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров

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Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.

Соответствующее постановление опубликовало правительство России.

Как заявил 28 декабря глава Крыма Сергей Аксенов, здание морской дирекции в Керчи могут передать «крымско-сирийской судоходной компании».

Агентство ТАСС отмечает, что власти Крыма еще в 2019 году заявляли о намерении создать совместную судоходную компанию, которая позволит обеспечить работой морские порты аннексированного полуострова, нагрузка на которые снизилась из-за санкций.

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