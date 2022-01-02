Происшествия
В Симеизе сгорела трансформаторная подстанция
В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма этой ночью сгорела трансформаторная подстанция.
На тушение пожара ушло больше часа. Здание и оборудование выгорело почти полностью.
- Часть поселка без света, - уточнили КП-Крым в администрации Ялты. - На улице Красномаякской, Васильченко, Советской частично нет света. Подключили только центральную линию.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма. Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
У здания симферопольской колонии сгорел автомобиль. В новогоднюю ночь в Симферополе загорелось и затем взорвалось авто у исправительной колонии.
Мебель в Севастополе на Новый год выбрасывали прямо с балкона. В социальной сети ВКонтакте опубликовано видео, на котором неизвестный мужчина выбрасывает с четвертого этажа севастопольского многоквартирного дома крупногабаритные вещи.
Под арками Крымского моста «ВАЗ» протаранил автокран: двое погибших. Ночью на Крымском мосту произошло ДТП с участием «девятки» и автокрана.
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
Опасный астероид приближается к Земле
Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась
Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
30 декабря
Крым назван очень тревожным регионом
30 декабря
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма
7 часов назад
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.