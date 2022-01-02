В Симеизе сгорела трансформаторная подстанция

В поселке Симеиз на Южном берегу Крыма этой ночью сгорела трансформаторная подстанция.

На тушение пожара ушло больше часа. Здание и оборудование выгорело почти полностью.

- Часть поселка без света, - уточнили КП-Крым в администрации Ялты. - На улице Красномаякской, Васильченко, Советской частично нет света. Подключили только центральную линию.

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