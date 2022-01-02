В Севастополе возбуждено уголовное дело за мошенничество с парковкой

Правоохранители установили, что подрядчик получил деньги за невыполненный ремонт парковки.

Фирма «Легион» подозревается севастопольской прокуратурой в мошенничестве с ремонтом парковки в селе Орлиное. Возбуждено уголовное дело. Органы дознания пришли к выводу, что подрядчику на основании платежного поручения была выдана сумма в 83 тысячи 233 рубля за работы, которые фактические не были выполнены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, ведомством было установлено, что между Орлиновским муниципалитетом и частной фирмой «Легион» в 2020 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту парковки и выезда на улицу Молодежную в селе Орлиное.

При этом, по окончанию выполнения работ должностное лицо ООО «Легион» внес недостоверные сведения в акт о приемке и с целью получения денежных средств по контракту предоставил заведомо подложный акт выполненных работ местной администрации Орлиновского МО.

Расследование данного уголовного дела продолжается. Его ход находится на контроле Балаклавской прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанку обвиняют в жестоком обращении с несовершеннолетними. Жительницу Нижнегорского района Крыма обвиняют в жестоком обращении со своими несовершеннолетними детьми.

ГИБДД Севастополя открывает «охоту» на нетрезвых водителей. С 31 декабря в Севастополе сотрудники ГИБДД проведут профилактические ночные рейды на дорогах.

Крымчанин получил срок за убийство сына. Житель Первомайского района Крыма приговорен к 8 годам тюремного заключения за убийство своего сына, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

В Киеве будут судить Аксенова, Поклонскую, Константинова. Офис генерального прокурора Украины направил в суд обвинительный акт в отношении восьми человек – руководителей администраций в Крыму и Севастополе.