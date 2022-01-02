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Власть

В Севастополе возбуждено уголовное дело за мошенничество с парковкой

07:59 воскресенье, 2 января 2022
Севастополь

Правоохранители установили, что подрядчик получил деньги за невыполненный ремонт парковки.

Фирма «Легион» подозревается севастопольской прокуратурой в мошенничестве с ремонтом парковки в селе Орлиное. Возбуждено уголовное дело. Органы дознания пришли к выводу, что подрядчику на основании платежного поручения была выдана сумма в 83 тысячи 233 рубля за работы, которые фактические не были выполнены.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, ведомством было установлено, что между Орлиновским муниципалитетом и частной фирмой «Легион» в 2020 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту парковки и выезда на улицу Молодежную в селе Орлиное.

При этом, по окончанию выполнения работ должностное лицо ООО «Легион» внес недостоверные сведения в акт о приемке и с целью получения денежных средств по контракту предоставил заведомо подложный акт выполненных работ местной администрации Орлиновского МО.

Расследование данного уголовного дела продолжается. Его ход находится на контроле Балаклавской прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Форпост

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