Власть
В Севастополе возбуждено уголовное дело за мошенничество с парковкой
Правоохранители установили, что подрядчик получил деньги за невыполненный ремонт парковки.
Фирма «Легион» подозревается севастопольской прокуратурой в мошенничестве с ремонтом парковки в селе Орлиное. Возбуждено уголовное дело. Органы дознания пришли к выводу, что подрядчику на основании платежного поручения была выдана сумма в 83 тысячи 233 рубля за работы, которые фактические не были выполнены.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя, ведомством было установлено, что между Орлиновским муниципалитетом и частной фирмой «Легион» в 2020 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по текущему ремонту парковки и выезда на улицу Молодежную в селе Орлиное.
При этом, по окончанию выполнения работ должностное лицо ООО «Легион» внес недостоверные сведения в акт о приемке и с целью получения денежных средств по контракту предоставил заведомо подложный акт выполненных работ местной администрации Орлиновского МО.
Расследование данного уголовного дела продолжается. Его ход находится на контроле Балаклавской прокуратуры.
В тексте использованы материалы: Форпост
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