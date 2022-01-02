В Севастополе перезапустят систему маршрутов общественного транспорта

Власти Севастополя намерены изменить существующую систему общественного транспорта и утвердить новую схему до конца 2023 года.

Об этом сообщил глава профильного департамента Павел Иено.

«Контракты заканчиваются в конце 2023 года. Мы над маршрутной сетью работаем – за 2022 и 2023 год должны окончательно ее разработать и утвердить на всех уровнях», – заявил директор департамента транспорта.

Работа над новой системой маршрутов, как уточнили в правительстве, ведется на основе имеющихся наработок Генерального плана Севастополя, поскольку обновленная сеть должна отразить не только существующие, но и будущие потребности горожан.

Формирование новой маршрутной сети, как сообщалось ранее, будет проходить в рамках намеченной транспортной реформы Севастополя. Перезапуск системы маршрутов планировалось осуществить по принципу «магистральных» (основных) и «подвозочных» (второстепенных) маршрутов, при этом заранее обеспечив их «бесшовную стыковку», чтобы минимизировать время ожидания и обеспечить комфортный доступ для пожилых пассажиров и маломобильных граждан.

«Проектом документа по планированию предполагалось изменить маршрутную сеть одномоментно – еще в текущем году, но, внимательно проанализировав ситуацию, и во избежание негативного эффекта предлагаем вводить изменения поэтапно до 2023 года, начиная с центральной оси города – основных магистральных дорог», – объяснял Павел Иено в апреле текущего года.

Изменения в системе общественного транспорта на «центральной оси» города началось летом текущего года с расторжения контракта с одним из частных перевозчиков, а также внесения нововведений в работе маршрутов №5 и №12, которые изначально были негативно восприняты местными жителями.

Обслуживание указанных маршрутов с тех пор продолжает государственное предприятие «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова», которое по планам правительства должно стать единым мультимодальным транспортным оператором.

При этом уже осенью финансовые проблемы госучреждения достигли пугающих масштабов – из-за долгов предприятия ряд диспетчерских пунктов был обесточен. Позже директор городского департамента транспорта объяснил образование долгов последствиями пандемии коронавируса, а также заниженными тарифами на перевозку пассажиров.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал о том, что региональные власти региона работают над концепцией единой системы, в состав которой войдут наземный, железнодорожный и морской транспорт.

В будущем, как заявлял Развожаев, морское сообщение должно связать между собой все городские бухты, образовав таким образом отдельное транспортное кольцо.

В тексте использованы материалы: Форпост

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