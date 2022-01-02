Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +1
море +11

Коронавирус в Крыму

В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек

08:57 воскресенье, 2 января 2022
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек

фото © Новости Крыма

Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.

По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 070 положительных на Covid-19.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 275 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 113 человек, выздоровевших за весь период – 118 504.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму накануне нового года умерло 22 человека. Количество умерших за сутки - 22.

Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек. Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.

Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось. Число умерших за сутки - 23.

Производство экспресс-тестов на COVID-19 началось в Крыму. Первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19 открылось в Крыму.

Происшествия
Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма

Два человека пострадали в жутком ДТП в столице Крыма

Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.

Общество
Опасный астероид приближается к Земле

Опасный астероид приближается к Земле

Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.

Коронавирус в Крыму
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек

В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек

Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.

Власть
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров

Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров

Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.

Поиск в новостях Крыма

© 2022 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации