Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Умерших нет: ситуация с COVID-19 в Севастополе ● В Крыму накануне нового года умерло 22 человека ● Из-за «омикрона» могут продлить школьные каникулы ● Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек ● Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
фото © Новости Крыма
Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
По данным Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю за 1 января 2022 года на территории Республики Крым зарегистрировано 95 случаев новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 127 070 положительных на Covid-19.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1 275 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 113 человек, выздоровевших за весь период – 118 504.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму накануне нового года умерло 22 человека. Количество умерших за сутки - 22.
Накануне Нового года в Крыму от коронавируса умерло 25 человек. Количество умерших за сутки - 25. Процент летальности - 23.
Сводка о новых заражениях в Крыму: число умерших уменьшилось. Число умерших за сутки - 23.
Производство экспресс-тестов на COVID-19 началось в Крыму. Первое на юге России производство экспресс-тестов по выявлению COVID-19 открылось в Крыму.
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Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
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