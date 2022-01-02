Общество
В новогоднюю ночь родилось всего семь крымчан
Семь человек родилось в новогоднюю ночь в Крыму.
Об этом у себя в Telegram глава республики Сергей Аксенов.
«В новогоднюю ночь в Республике Крым на свет появились семь малышей – два мальчика и пять девочек», – написал Аксенов.
Глава Крыма поздравил родителей новорожденных, пожелал младенцам расти здоровыми и счастливыми.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Возрождение легендарного института виноградарства и виноделия в Крыму откладывается. Правительству Крыма пока не удалось найти подрядчика для строительства научного объекта стоимостью почти 3 миллиарда рублей по соседству с «Чайным домиком» Януковича.
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