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Общество

В новогоднюю ночь родилось всего семь крымчан

07:18 воскресенье, 2 января 2022

Семь человек родилось в новогоднюю ночь в Крыму.

Об этом у себя в Telegram глава республики Сергей Аксенов.

«В новогоднюю ночь в Республике Крым на свет появились семь малышей – два мальчика и пять девочек», – написал Аксенов.

Глава Крыма поздравил родителей новорожденных, пожелал младенцам расти здоровыми и счастливыми.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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