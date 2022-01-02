В новогоднюю ночь полиция Севастополя раскрыла два преступления

Два раскрытых преступления, двое задержанных подозреваемых и 64 предотвращенных правонарушения – таковы итоги дежурства в новогоднюю ночь от полиции Севастополя.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю, с 31 декабря по 1 января сотрудники полиции работали в усиленном режиме, чтобы главный праздник года горожане встретили и провели максимально безопасно.

На помощь полиции пришли также сотрудники Росгвардии и казаки. Это, наверное, и дало такие результаты от дежурства – более полусотни не совершенных преступлений.

Кроме того, сотрудники ДПС пристально следили за безопасностью на дорогах, выявляя в потоке машин водителей в состоянии алкогольного опьянения и пресекая нарушения ПДД. В итоге удалось перевести в разряд пешеходов 6 пьяных водителей. Однако совсем избежать аварий не удалось – в результате двух ДТП, случившихся в новогоднюю ночь, пострадали два человека.

Полиция продолжает дежурить в новогоднюю неделю и делать праздники более безопасными.

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