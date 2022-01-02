Происшествия
У здания симферопольской колонии сгорел автомобиль
В новогоднюю ночь в Симферополе загорелось и затем взорвалось авто у исправительной колонии.
Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.
ЧП произошло на улице Элеваторной. К счастью, никто не пострадал.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Машины после столкновения искорежило и разметало по полосе.
Опасный астероид приближается к Земле
Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.
В первый день года в Крыму от коронавируса умерло 21 человек
Количество умерших - 21. Процент летальности - 22.
Часть горящего в Ялте многоквартирного дома обрушилась
Часть крыши и внешней стены многоквартирного дома, который загорелся сегодня днем в Ялте, обрушилась.
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Крым назван очень тревожным регионом
30 декабря
Власти хотят создать в Керчи пункт пропуска для импорта и экспорта товаров
Керчь вошла в число городов, где власти собираются создать пункт пропуска для экспорта и импорта отдельных видов товаров.