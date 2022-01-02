У здания симферопольской колонии сгорел автомобиль

В новогоднюю ночь в Симферополе загорелось и затем взорвалось авто у исправительной колонии.

Видео инцидента опубликовали очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло на улице Элеваторной. К счастью, никто не пострадал.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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