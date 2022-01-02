Стало известно кто погиб на Крымском мосту по пути в Керчь

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП на автодороге Новороссийск - Керчь в результате которого погибли два человека, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

По предварительным данным вечером 1 января 23-летний водитель автомобиля ВАЗ 21093, двигаясь по автодороге Новороссийск-Керчь со стороны Темрюка в направлении Керчи на 156 км, вблизи Керчи не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства.

В результате водитель легковушки на влажной дороге врезался во впереди идущий автокран.

В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля - девушка - были смертельно травмированы, еще два пассажира данного автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в ближайшее медицинское учреждение.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. В Уппрдор «Тамань» отмечают, что движение по мосту из-за аварии не перекрывалось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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