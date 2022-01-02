СНБО Украины ввел санкции против шести физлиц и 24 юрлиц, строивших Крымский мост

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Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против физических и юридических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста.

В сообщении СНБО отмечается, что расширен «перечень физических и юридических лиц, в отношении которых применены персональные специальные экономические и другие ограничительные меры». Санкции вводятся в отношении шести человек и 24 юрлиц, «причастных к незаконному сооружению и эксплуатации железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив».

Ограничения предложил ввести кабинет министров Украины. Санкционный список в заявлении СНБО не приводится. Секретарь совета Алексей Данилов уточнил на брифинге, что в перечне фигурируют не только российские, но и иностранные компании, передает УНИАН. Теперь решение должен ввести в действие президент страны Владимир Зеленский.

В санкционный список внесены также 18 человек, «причастных к вынесению неправосудных судебных решений об отчуждении имущества Крымской епархии Православной церкви Украины», и 52 физлица, занимающих руководящие должности в администрации Республики Крым, так как они «наносят существенный ущерб национальным интересам и безопасности украинского народа».

В тексте использованы материалы: Форпост

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