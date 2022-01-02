Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 2 января

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 2 января.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололед, гололедица, отложение мокрого снега.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный местами порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - дождь (МЕСТАМИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫе осадки), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами гололед, гололедица, отложение мокрого снега.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный местами порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (ДОЖДЬ, мокрый снег, МЕСТАМИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫе осадки.), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-западный местами порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами отложение мокрого снега.), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - дождь (МЕСТАМИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫе осадки), уровень опасности оранжевый, туман (местами туман при видимости 200-500 м.), уровень опасности желтый, ветер (северо-западный порывы 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (отложение мокрого снега), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед, гололедица), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью от -2 до 5 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 96 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 7, ночью от 2 до 8 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 40 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 8 градусов. Ветер С 28 км/час, возможны порывы до 54 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от -1 до 5 градусов. Ветер северо-западный 29 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 88 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью от 0 до 4 градусов. Ветер северо-западный 31 км/час, возможны порывы до 48 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 5, ночью от 0 до 6 градусов. Ветер С 25 км/час, возможны порывы до 52 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 65 до 85 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью от -2 до 5 градусов. Ветер северо-западный 22 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 93 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 3, ночью от -2 до 4 градусов. Ветер северо-западный 24 км/час, возможны порывы до 51 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 88 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью от -2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 88 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 1, ночью от -2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 94 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 5 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 6, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 10, в Судаке - 10, на Тарханкуте - 9, в Феодосии - 8, в Ялте - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 8, в Египте - 24, на Кипре - 17, в Одессе - 4, в Сочи - 11, в Турции - 19, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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