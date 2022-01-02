Происшествия
Под арками Крымского моста «ВАЗ» протаранил автокран: двое погибших
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Ночью на Крымском мосту произошло ДТП с участием «девятки» и автокрана.
Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
По словам очевидцев, ВАЗ-2109 серебристого цвета влетел под автокран прямо под арками Крымского моста. Легковушка ехала в сторону Керчи.
По предварительным данным, погибли два человека: девушка 2000 года рождения и парень 1999 года рождения. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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