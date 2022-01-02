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Происшествия

Под арками Крымского моста «ВАЗ» протаранил автокран: двое погибших

08:38 воскресенье, 2 января 2022
Под арками Крымского моста «ВАЗ» протаранил автокран: двое погибших

фото © скрин видео

Ночью на Крымском мосту произошло ДТП с участием «девятки» и автокрана.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

По словам очевидцев, ВАЗ-2109 серебристого цвета влетел под автокран прямо под арками Крымского моста. Легковушка ехала в сторону Керчи.

По предварительным данным, погибли два человека: девушка 2000 года рождения и парень 1999 года рождения. Еще двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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