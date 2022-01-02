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Общество

Опасный астероид приближается к Земле

13:28 воскресенье, 2 января 2022
Опасный астероид приближается к Земле

фото © habr.com

Тридцатитонный астероид приближается к Земле и в случае столкновения с планетой угрожает встряской, сравнимой с ударом тридцати термоядерных бомб.

Информация об этом содержится в прогнозе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (ВНИИ ГОЧС), сообщает РИА Новости.

«Энергия, которая высвободится при возможном столкновении астероида c планетой, составит 1717 мегатонн», – отмечают ученые.

Уточняется, что эта мощность в тридцать раз больше той, что характерна для взрыва самой сокрушительной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной шестьдесят лет назад. При этом сила землетрясения в радиусе десяти километров от места падения метеорита может составить до 6,5 баллов по шкале Рихтера.

Как отмечают исследователи ВНИИ, опасное небесное тело имеет диаметр около 400 метров и вес порядка тридцати тонн. На расстояние очень близкое к Земле – в район геостационарной орбиты – астероид подлетит через семь лет – в 2029 году. Ученые называют точный день возможной катастрофы – 13 апреля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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